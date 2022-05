Další cesta je za námi! A po té minulé, kdy jsme pěkně vymrzli, jsem se naopak na této cestě brutálně spálil na sluníčku. Dle původního plánu se mělo jet do Železných hor. Ale naši skvělí spolucestující bohužel odpadli, a tak jsme si s Verunkou řekli, že zajedeme na Dolní Moravu na zrovna otevřený nejdelší visutý most na světě.

Vyrážíme tedy na zhruba sto třicet kilometrů dlouhou cestu směr Svitavy. Máme krásné místo na přespání a stihneme ještě navštívit skvělou rozhlednu na Mariánské hoře u Horní Čermné. K večeři si grilujeme sýry a následně u hrníčku (plecháčku) vína probíráme plány na další den.

Ráno se probouzíme v krásně prosluněném ovocném sadu a ohříváme si čaj a snídáme. Následně vyrážíme směr Dolní Morava a já už z dálky vidím na kopci vysokou stezku v oblacích a také visutý most. Začal jsem o sobě trochu pochybovat, zda to vůbec zvládnu.

Vyjíždíme lanovkou nahoru. Navštěvujeme stezku v oblacích a následně most. Ten měří 721 metrů a visí 95 metrů nad zemí. Je to opravdu pěkný zážitek. A když fouká tak, jako foukalo nám, tak se most pěkně houpe. Naprosto super. Cestu dolů jsme zvolili po svých, a bylo to pěkných osm kilometrů z prudkého kopce plného kamení, nohy mě bolí ještě další tři dny.

Opět si hledáme místo na spaní a těšíme se na další den. Ranní probuzení je trochu nestandardní. Klepe na nás starousedlík a je zvědavý, odkud jsme. V sedm ráno a po třech flaškách vína jsem měl sto chutí ho kopnout do úsměvu. Nakonec s ním ale pár slov prohodím.

Vydáváme se tedy na cestu směrem k domovu a cestou ještě navštěvujeme přehradu Vír, po které se procházíme. Dalším cílem je kamenný kostel ve Vítochově a poutní kostel Zelená Hora ve Žďáru nad Sázavou.

TIP: Horský resort Dolní Morava nabízí zábavu pro celou rodinu. My jsme využili zvýhodněné vstupenky, která zahrnovala cestu lanovkou nahoru, dále Stezku v oblacích a nově otevřený Sky Bridge. Cesta lanovkou je skvělá a člověk se může kochat výhledy. Následná návštěva Stezky v oblacích také stála za to. Hlavní důvod, proč jsme navštívili toto místo, byl nově otevřený nejdelší visutý most na světě! A opravdu to stálo za to. Bohužel jsme nezkusili další atrakce, jako je Mamutí horská dráha, bobová dráha U Slona, adrenalin park, trail park, koloběžky a Stamichmanova štola. Při příští návštěvě budeme mít co dělat. A vy také.

