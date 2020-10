Autorská čtení, workshopy, besedy, výstavy, performance, koncerty a samozřejmě prodejní veletrh čítající více než 40 nakladatelů. LITR zahájí páteční vernisáže ve veřejném prostoru – zahájena bude výstava Markéty Othové ve Vitríně Denisce, Marie Urbánkové v Galerii Véčko a v programu najdete i prezentaci a vernisáž umělecké skupiny Viscum Album v 9:16pm gallery.

Víkend patří autorským čtení z oceňovaných dětských knížek To je metro, čéče!, Kapky na kameni, Střípky času a Pilot pírko, představí se nejkrásnější české knihy, proběhne slavnostní křest knihy Mukumú a k poslechu bude připraven podcast o současné literatuře V chapadlech murmuru.

V rámci LITRu proběhne poetická performance Pět knih, na kterou bude nutné si rezervovat místo, stejně tak, jako na vybrané workshopy. Na nich si budete moct vyrobit recyklované sešity, festivalové noviny nebo vlastní knížečku s obrázky interiérů vozidel. S Marií Urbánkovou si vyzkoušíte tvorbu trojrozměrné ilustrace z papíru. Výzdoba akce v duchu 6litrové rallye nabídne i zážitek v podobě animovaných filmů o dopravních prostředcích promítaných přímo v legendární festivalové dodávce zvané Čupakabra.

Sobotní večer ozvláštní prezentační formát Napeča Koláča. Svérázná hanácká variace na světoznámý prezentace PechaKucha představí devět účastníků či skupin z oblasti literatury, grafického designu, ilustrace a umění. Večer završí koncert raperů z labelu Opak Dissu. LITR je příležitostí poznat malé nakladatele, poslechnout si autorská čtení, zabavit celou rodinu workshopy a nakoupit milé dárky.

Děti mají vstup zdarma, dospělí za padesát korun, přičemž vstupné platí po oba dny veletrhu. Na akci budou k dispozici jednorázové roušky, rukavice a dezinfekce.

Seznam nakladatelů: A2, ArtMap, Art & Antiques, Angry Albatros, Ateliér obalového a knižního designu FU OU, BFLMPSVZ, BlackCircles&co, Bylo nebylo, Centrala, Cut+Bind, Deset deka dekadence, Dynastie, Edice PAF, Fake Fake Fake, Gigil, graficke-papiry.cz, Hnutí DUHA – Sedmá generace, jakost, Knihář, Knihařka, Knihařský ateliér Pírko, Meander, Muzeum umění Olomouc, Nat Sleepwalker, Nová beseda, OP&K, Ouklejky, Panoply – oslavy z papíru, Panpevnesklo, p a p i d u, Papillon, Papyrus, Pohádkový stánek – Povíhádky z Bílé a Černé vody, ROE, Stellion, Take Take Take, Talent Pro ART

Eliška Šrubařová