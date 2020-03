Po mém příjezdu a přivítání se s již přítomnými členy FC jsem se šla pozdravit i se samotnými členy skupiny Motorband. Pravda, v šatně bylo cítit obrovské soustředění a mírná nervozita jednotlivých členů, ale jak mi hned sám kapelmajstr Libor Máča Matejčik vysvětlil, jedná se prý o zcela normální jev před premiérovým koncertem kapely v novém složení.

A zvláště pokud dojde v kapele k tak zásadní změně jakou je zcela nově obsazený post zpěváka a frontmana v jednom. To v případě Petra Malého, který obohatil koncertní hudební produkci nejen o svůj hlas, ale i o klávesy. Druhá zcela nová posila pak skvěle zapadla do kytarové formace MB v podobě našeho „benjamina“ Vojty Brázdy. Nutno podotknout, že oba nováčci nám během samotného koncertu ukázali, že jsou rovnocennými hudebními partnery ostatním členům kapely Motorband, tedy Liboru Matejčikovi (kytara), Karlu Adamovi (baskytara) i Standovi Pliskovi (bicí).

Ale to již z pódia začal hřmít power metal ostré party z Nového Jičína nesoucí název Porta Inferi, jejichž koncert jsem slyšela poprvé live a docela mě překvapilo, že celý jejich playlist zněl v angličtině, dokonce i mezi sebou se chlapci bavili v angličtině. Poté nastala krátká přestávka, během níž na stage naběhli technici a došlo k odstranění aparatury Porta Inferi a přípravě aparátu Motorbandu. Této pauzy jsem moc ráda využila k dalšímu poklábosení s přítomnými členy FC Motorband, jak o dění v naší kapele, tak o tom jak jde život.

FC MB můžou některé hudební skupiny docela i závidět, poněvadž nejenže v každém městě, kam MB zavítá, vždy na ně čekají fans z řad zmíněného FC, kteří dokáží nejen MB podpořit, ale jsou i mezi sebou dobrými kamarády. Byť jsou fans MB roztroušeni po všech koutech Česka i Slovenska, po příjezdu na koncert MB se všichni sejdeme „ na základně“, tedy u stánku skupiny MB, kde si můžete zakoupit trička, CD a různé upomínkové předměty.

Ale pojďme se vrátit do sálu Sklubu a přímo do rozpáleného “kotle“, tedy do prvních řad k pódiu kde bývají většinou ultras fans kapely a svým zpěvem či pohybovými kreacemi dokáží vyburcovat kapelu k nejvyšším výkonům.

Bohužel musím zmínit celkovou nižší účast návštěvníků, ale chlapce z MB to neodradilo a hráli jako kdyby byli zrovna před vyprodanou O2 halou. Od samotného začátku koncertu, kdy se se svým parádním kytarovým sólem uvedl kapelmajstr Libor Máča Matejčik, který se vynořil z lehkého barevného oparu reflektorů jako přízrak a na zvuk jeho sólové kytary posléze citlivě navázaly ostatní kytarové “snipery“, bicí a hlavně zpěv Petra Malého. Nikdo by nepoznal, že v této nové formaci má Motorband své první vystoupení. A tak s prvním úhozem do strun, prvním dunivým zvukem kopáku bubeníka, zvučným hlasem nového zpěváka z nás všech sjela nejen únava z celého pracovního týdne, ale i nervozita všech kolem MB zainteresovaných. To bylo jasně vidět na spokojených fans, kteří MB podpořili nejen zpěvem, hvízdotem, ale i vynucením si přídavku. A to vše oproti pódiu, odkud se na nás hrnula maximální euforie, tryskající energie, ale i pokora a úcta členů MB k jejich fans.

Tak někdy ahoj na koncertě Motorband!

Lenka Minsterová, předsedkyně FC Motorband