CHKO Litovelské Pomoraví se nachází na severu střední Moravy v srdci Hané mezi městy Olomouc a Mohelnice. Dominantou této chráněné oblasti je delta řeky Moravy, která dotváří komplex rozsáhlých lužních lesů a luk. V této CHKO se vyskytuje spoustu vzácných rostlin a živočichů.

Cyklostezka EuroVelo 9, Moravská stezka a zároveň Cyklookruh Litovel – Olomouc v jednom

Když jedete po cyklostezkách lemujících tuto doslova překrásnou ničím nedotknutou krajinu, všimnete si na označení cyklostezek hned několika značek. Tyto lužní lesy patří k unikátu v Evropě a mohou pyšnit označením EuroVelo „9“ - Jantarová stezka/EuroVelo 9 Balt - Jadran.

V historii byla známá jako dopravní koridor k přepravě jantaru

V současné době se svými bezmála 1930 kilometry patří mezi kratší trasy EuroVelo s pořadovým číslem 9. EuroVelo 9 začíná v polském přístavním městě Gdaňsku a pokračuje podél řeky Visly, která je nejdelším a druhým nejvodnatějším přítokem Baltského moře. Stezka vede přes města Gdaňsk a Poznaň. V České republice začíná v Jeseníkách a pokračuje dále přes Olomouc do Jihomoravského kraje. Končí v Chorvatsku.

Dalším významným označením je Moravská stezka, což je cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou a je rozdělena do základních 6 etap, kdy druhá z nich je právě cyklostezka vedená oblastí CHKO Litovelské Pomoraví, měří 55,3 km. Celá tato cyklostezka končí ve vinařských oblastech jižní Moravy a Lednicko – Valtického areálu.

Poslední označení, které tato cyklostezka má, je Litovel – cyklo okruh – Olomouc, mikroregion Litovelsko. Snadná cyklotrasa v celkové délce 40 km nabízí cyklistům jak příjemnou cestu lesy CHKO Litovelské Pomoraví, tak otevřené pohledy na úrodnou Hanou.

Hanácká obec Střeň

Jedna obec, kterou lemuje právě tato cyklostezka, je má rodná obec Střeň, z které vyráží na projížďky můj táta a strejda a když mohou (za volant už ve svém věku nesednou), užívají si pohled ze sedla jejich kola s taškami na řídítkách nebo s brašnami kolem zadního kola.

Cyklostezka obec pouze lemuje. Když si budete chtít do této malebné hanácké obce zajet, musíte odbočit a zajet si asi kilometr a další kilometr do středu obce, a to po komunikaci pro motorová vozidla.

A co všechno uvidíte?

Když odbočíte doleva a sjedete z EuroVelo cyklostezky, známější pod názvem Moravská stezka, mezi obcí Lhota na Moravě a Stření přejedete most přes řeku Moravu, na levé straně vidíte fotbalové hřiště, kde místní klub hraje okresní soutěž.

Když budete pokračovat směrem dál do obce, minete po pravé straně hájovnu a dojedete na místní „náměstíčko“, kde se nachází budova místní školky a školy, pomník padlých z druhé světové války, dřevěný rozcestník psaný v hanáčtině vyrobený místním občanem, dále pak obchůdek, parkoviště a mapu obce.

Z tohoto místa můžete odbočit cyklotrasou 6107 směrem na Šternberk. Při výjezdu z vesnice narazíte na zajímavost, která je v těchto zeměpisných šířkách přinejmenším netradiční. Na svazích areálu ČOV zde obec vybudovala malou útulnou vinici.

Na závěr bych neměl opomenout, že ze Střeně se na kole můžete vydat Lesánkovou cyklotrasou ze Střeně do Litovle a zpět přes Šargoun (okruh), naučnou stezkou Luhy Litovelského Pomoraví, cyklotrasou Litovel – Olomouc, Poděbrady, cyklotrasou Olomouc – Horka nad Moravou - Hynkov – Střeň.

Turisticky nejatraktivnější je okolí Střeně v období jara, kdy se v lužních lesích objeví bílé koberce sněženěk, bledulí a dalších jarních květinek. Nedaleká je i cyklotrasa Za krásami přírody (ze Šternberka), z Uničova do Litovelského Pomoraví, Litovelské Pomoraví s koupáním (Hanácké skanzen Příkazy).

Tolik z toulek po okolí a cyklostezkách z cyklistického sedla. Ale dopravnímu prostředku se meze nekladou, pro zdatné koloběžkáře jsou cyklostezky také nakloněny.

Cyklistika ve Střeni

Střeň má své plnohodnotné místo v cyklistické historii. V obci se pořádal závod pod názvem O POHÁR VESNICE STŘEŇ, kterého se účastnily české a slovenské cyklistické špičky. Pro zajímavost jeden z vítězů byl například Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý nebo mistři světa Alois Kaňkovský a Tereza Huříková, vítěz etap na Tour de France Jáno Svorada, Jan Hruška a nebo Roman Kreuziger, mistr Evropy František Raboň, třetí z Mistrovství světa Lubor Tesař. Svoji kariéru zde ukončil vítěz jedné z etap Vuelta Espáňa a také účastník Tour de France Tomáš Konečný, Emil Hekele st., česká reprezentantka Pavlína Šulcová a i střeňská rodačka, reprezentantka Jiřina Ščučková rozená Frantíková.

Vladimíra Včelná



Pochází z Valašského Meziříčí. Po studiích herectví na pražské konzervatoři nastoupila do angažmá v Moravském divadle v Olomouci, kde působí už přes dvacet let. Kromě divadla se věnuje práci na mikrofon. Dělá dabing, natáčí rozhlasové hry, instruktážní videa nebo reklamní spoty do rádií. Žije v Samotiškách, kde se svým manželem vychovávají (zatím) dvě děti. Její manžel David Kupka je bývalý závodní reprezentant v silniční cyklistice. Vztah ke kolům mají i jejich děti, syn Martin se účastní seriálu dětských cyklistických závodů Jesenický šneček.

Michal Frantík