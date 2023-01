Plesovou sezonu v Litovli zahájí v pátek třináctého Městský ples. Celým večerem bude provázet skupina Galaxy z Olomouce. Ples bude jako každý rok zahájen polonézou, tentokrát žáků ZŠ Vítězná, dále potěší nejspíš především pánské návštěvníky, jelikož vystoupí tanečnice z Tanečního studia Latifah, a to jednak s Tahiti a Hawai tanci a následovat bude Brazil show. Chybět nebude tombola a občerstvení.

Cestovatelský festival

KDY: pátek 13. ledna od 16.30 do 22 hodin a sobota 14. ledna od 13 do 22 hodin

KDE: Expozice času, Šternberk

ZA KOLIK: páteční vstupné 260 korun, sobotní 370 korun, oba dny 490 korun



Dvoudenní cyklus přednášek o cestování od známých cestovatelů si můžete přijít poslechnout do Expozice času v pátek i v sobotu odpoledne. Nenechejte si ujít zajímavá povídání napříč světem. Chybět nebudou takové země jako Island, Severní Korea, Havaj, Estonsko nebo Svatý Martin.



Koncert Moonpark a Support Bulvaar

KDY: pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun

Moonpark je skupina čtyř muzikantů, kterým učaroval melodický rock. Parta čtyř lidí, kteří spolu rádi hrají, tvoří a skládají. Parta milovníků kvalitní muziky, jejichž nadšení z hudby ucítíte v každé sekundě jejich písniček. A energie, kterou vám předají, vás bude ještě dlouho nabíjet. Moonpark – to je Michal (zpěv), Jirka (kytara), Petr (baskytara) a Ivo (bicí). V repertoáru olomoucké kapely, jež vznikla v roce 2020, najdete rockově laděné autorské skladby, jaké v České republice jen tak neuslyšíte. A abychom se vrátili na začátek – přestože má Moonpark hvězdné ambice, především se touží dotknout srdcí všech fanoušků. Bez nich by totiž jejich vesmír nebyl kompletní. Support Bulvaar je rocková kapela z Kyjova.

Myslivecký ples

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Červenka

ZA KOLIK: 150 korun



Myslivci z Červenky, Litovle a Tří Dvorů srdečně zvou na tradiční Myslivecký ples, který se koná v sokolovně na Července. K tanci a poslechu zahraje skupina MTV. K jídlu se můžete těšit na kančí guláš a zvěřinovou směs.



PROSTĚJOVSKO

Myslivecký ples

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Klenovice na Hané

ZA KOLIK: 150 korun

Nenechte si ujít Myslivecký ples v Klenovicích na Hané. V sále kulturního domu bude k tanci a poslechu hrát skupina No Problém. Těšit se můžete na myslivecké speciality. Prodej do vlastních nádob se uskuteční od 17 do 19 hodin.

Hudební ohlédnutí za vánoční dobou

KDY: sobota 14. ledna v 18 hodin

KDE: kostel svatého Petra a Pavla, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ohlédnout se za minulými Vánocemi můžete v sobotu v 18 hodin v Kostelu svatého Petra a Pavla v Prostějově. Na programu budou oblíbené skladby sboru Schola Cantorum Prostějov a známá mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře. Výtěžek z akce bude věnován na opravu kostela.

Začarovaný Kašpárek

KDY: neděle 15. ledna v 15 hodin

KDE: Sokolovna, Prostějov

Na loutkové představení Začarovaný Kašpárek se můžete přijít podívat v neděli v 15 hodin do prostějovské sokolovny. Zábavné představení nejenom pro děti vám zaručí pěkný program na nedělní odpoledne.

Veřejné bruslení

KDY: neděle 15. ledna od 10 do 12 hodin

KDE: Zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40 korun 1 hodina, 60 korun 2 hodiny, děti 1 hodina 30 korun, 2 hodiny 50 korun



Přijít zabruslit si můžete na Zimní stadion v Prostějově. Ten se veřejnosti otevře v nedělí od 10 do 12 hodin. Brusle se na tomto stadionu nepůjčují, proto si nezapomeňte vzít svoje vlastní.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Novoroční koncert

KDY: pátek 13. ledna od 18.30 hodin

KDE: kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Hranice

Na Novoroční koncert pěveckého sboru Cantabile pod taktovkou Markéty Láskové můžete zavítat tento pátek do kostela na Masarykovvě náměstí v Hranicích.

Podzimní koncert Pěveckého sboru Cantabile.Zdroj: Jiří Necid

Společenský ples

KDY: sobota 14. ledna od 20.30 hodin

KDE: Sokolovna, Skalička

ZA KOLIK: 130 korun



Na Společenský ples můžete v sobotu 14. ledna zavítat do sokolovny ve Skaličce. K tanci i poslechu zahraje kapela Proxima. Těšit se můžete na bohatou tombolu a občerstvení a také na uvítací drink zdarma. V sobotu se také koná Tradiční Hasičský ples v Lidovém domě v Opatovicích. Vstupné je 150 korun. K poslechu i tanci zahraje kapela Blue Band Company. Těšit se můžete na bohatou tombolu a pestrý program.

Karneval pro dospělé

KDY: sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Dělnický dům, Lověšice

ZA KOLIK: 100 korun

Pokud rádi vzpomínáte na karnevaly, na kterých jste jako děti tancovali, potom si jeden takový můžete zopakovat i jako dospělí. Karneval pro dospělé se totiž pořádá v Dělnickém domu Lověšice v sobotu od 20 hodin. Tématem jsou české pohádky, ale vítány jsou samozřejmě i ty zahraniční.

Dětský karneval

KDY: neděle 15. ledna od 15 hodin

KDE: Dům kultury a sportu, Jezernice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na Dětský karneval můžete zavítat v neděli 15. ledna od 15 hodin do Dmu kultury a sportu. Letošním tématem jsou hrdinové a filmové postavy. Těšit se můžete na losování o hodnotné ceny, bohaté občerstvení a plno zábavy, vstupné je dobrovolné.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

16. městský ples

KDY: pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: Velký sál Domu kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: 280 korun

Již 16. městský ples chystá na pátek Mohelnice. Hostem plesu bude Monika Absolonová. K tanci a poslechu zahraje Welzl Gang. V programu vystoupí mohelnické mažoretky ZUŠ, uvidíte ukázky latinskoamerických tanců v podání TK Olymp Olomouc, Pole dance - Duo ART. Těšit se můžete na slosovatelné vstupenky, bohaté občerstvení a welcome drink.

Procházka okolím Šumperka

KDY: sobota 14. ledna od 10 do 15 hodin

KDE: sraz u památníku Sanatorky v Reissově ulici v 10 hodin

ZA KOLIK: 20 korun



Na menší zimní procházku okolím Šumperka si můžete vyrazit v sobotu v 10 hodin. Sraz bude u památníku Sanatorky na Reissově ulici, odtud se půjde přes Holubí vrch a Vodárku až na Komín. Chybět nebude rozdělání ohně, opékání, hry a malé tvoření na Komíně.

Kocour v botách

KDY: sobota 14. ledna od 10 hodin

KDE: Městská knihovna, Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun

Žili, byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a na nejmladšího zbyl jen kocour. Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat! Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

Kdo jsou Židé

KDY: sobota 14. ledna od 15 do 16 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí, Javorník

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Prezentaci s přednáškou Jaromíra Knotka na téma Kdo jsou Židé si můžete přijít poslechnout v sobotu od 15 hodin do Tančírny v Račím údolí. Nikdy není pozdě se dozvědět něco nového, tak si nenechte ujít tuto akci, kde se dozvíte zajímavosti ze života Židů a jejich náboženství.

