Česká mše vánoční patří k tradicím vánočních svátků. Režisérka Dagmar Hlubková přišla s nápadem vytvořit inscenovanou verzi pro olomoucké divadlo. Při psaní scénáře vycházela z Komedie o hvězdě, lidové hry o narození Ježíška. Kromě toho jsou v inscenaci ukázky i dalších lidových her. Zpívané pasáže se prolínají s hranými scénami a na konci uvidíte i oživlý betlém.

Večerní vánoční prohlídky

KDY: od soboty 24. prosince

KDE: Zoo Olomouc, Svatý Kopeček, Olomouc

ZA KOLIK: 110/80 korun



Dětské vstupné pro všechny dospěláky je dárek, který udělá radost všem návštěvníkům olomoucké zoo na Štědrý den. Pokladny budou otevřeny od 9 do 14 hodin. Jak zoo sluší vánočně pohádkový kabát, se můžete přijít podívat až do 1. ledna. V areálu tu na vás za zvuků koled budou čekat české pohádky a další sváteční výzdoba. Klid, pohoda, vánoční výzdoba, teplý punč, prostě úplně jiná zoo než v létě. Venku chladno, ale v pavilonech příjemně vytopeno. Zoo Olomouc takhle láká k návštěvě v době vánočních svátků. Od neděle 25. do pátku 30. prosince se můžete navíc těšit na večerní vánoční prohlídky. Ty jsou odměnou pro ty, kteří vydrží až do odpoledne. Zoo je otevřená v tyto dny od 9 do 19 hodin, na večerní prohlídku průvodce vychází z dětského hřiště v areálu v 16 a 18 hodin. Na prohlídku s průvodcem není nutná registrace.

Sváteční otevírací doba pokladen

24. prosince 9.00 – 14.00

25. až 30. prosince 9.00 – 18.00

31.prosince 9.00 – 14.00

1. ledna 9.00 – 18.00



Večerní prohlídky v olomoucké zooZdroj: Zoo Olomouc/Milan Kořínek

Štěpánská zábava

KDY: sobota 25. prosince od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Haňovice

Přijďte se na první svátek vánoční pobavit a zatančit si na tradiční Štěpánskou zábavu se skupinou Motors do kulturního domu v Haňovicích, kterou pořádá SK Haňovice. Občerstvení je zajištěno.

Poetické vánoční prohlídky hradu Šternberk

KDY: neděle 25. prosince od 16 do 18 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: plné vstupné 210 korun, snížené 170 korun, děti od 6 do 17 let 80 korun



Na první svátek vánoční zve hrad Šternberk na Poetické prohlídky hradu. V romantickém podvečerním čase připravuje prohlídky vánočně vyzdobeným hradem. Začátky prohlídek jsou v 16, 17 a 18 hodin.

Svatoštěpánský koncert

KDY: pondělí 26. prosince v 17 hodin

KDE: Kostel svatého Mořice, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun, snížené 100 korun

Tradiční Svatoštěpánský koncert bude znít v Kostele svatého Mořice v Olomouci. Hrát se bude Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. Účinkuje Chorus Mauritiensis, sólisté Marie Štěpánová (soprán), Pavla Zbořilová (alt), Petr Martínek (tenor), Jan Vaculík (bas). Orchestr a sbor diriguje Tomáš Klásek. Koncert začíná v pondělí 26. prosince v 17 hodin.

Kostel sv. Mořice v Olomouci.Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Vánoční koncert

KDY: pondělí 26. prosince od 17 hodin

KDE: Chrám Zvěstování Panny Marie, Šternberk

ZA KOLIK: 150 korun



Přijďte si na svatého Štěpána poslechnout krásný vánoční koncert dětí ze Základní umělecké školy Šternberk. Koncert začíná v Chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku v 17 hodin a zazní České mše Vánoční od Jana Jakuba Ryby.

PROSTĚJOVSKO

Prostějovská zima

KDY: do 1. ledna 2023

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka můžete navštívit do pátku 23. prosince každý den od 9 do 21 hodin. Až do neděle 1. ledna 2023 si můžete přijít zabruslit na kluziště, a to denně od 9 do 21 hodin, pouze na Štědrý den a na Silvestra bude provoz pouze do 16 hodin. V pátek 30. prosince se můžete těšit na Hanácké curling na ledě pro veřejnost.

Kluziště na prostějovském náměstí. 15.12. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Prostějovská vánoční vyjížďka

KDY: sobota 24. prosince od 11 hodin

KDE: parkoviště u Pasáže Anděl, Prostějov



Tradiční Prostějovská vánoční vyjížďka motorkářů se letos koná již po deváté. Sraz všech vánočních šílenců, kteří nevydrží se jen koukat z okna nebo se cpát cukrovím, bude na parkovišti u Pasáže Anděl od 11 hodin Odjezd bude 11.45 hodin po trase Anglická, Plumlovská, Palacká, Wolkerova, Újezd, Vápenice a zakončení na náměstí TGM u vánočního stromku.

Vánoční koupele

KDY: sobota 24. prosince od 12 hodin

KDE: pláž U Lázničků, Plumlovská přehrada

Příznivci zimního plavání a otužování se mají na co těšit. Na Štědrý den se koná od 12 hodin na Plumlovské přehradě již 39. ročník akce Vánoční koupele. I když se do vody nechystáte, přijďte otužilce povzbudit a pobavit se a nezapomeňte na veselé čepice.

Vánoční koupel otužilců na plumlovské přehradě. 24.12. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Vánoční jízda Prostějovem

KDY: neděle 25. prosince od 18 do 20 hodin

KDE: Prostějov, sraz na Plumlovské ulice v 18 hodin

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi auta a Vánoce? Právě pro vás je akce Vánoční jízda Prostějovem. Každý účastník si vánočně nazdobí auta, třeba světýlky a vyjede na vánoční jízdu městem. Nadšenci se potkají v 18 hodin na Plumlovské ulici a vyjedou k cílové stanici u supermarketu na ulici Olomoucká.



Jedenáctý ročník Vánoční jízdy Prostějovem nabídl v sobotním večeru úžasnou podívanou. Více než stovka ozdobených vozidel projížděla ulicemi města, 25. 12. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vánoční koledy

KDY: sobota 24. prosince

KDE: Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Na vánoční koledy hudebního souboru Michala Valenty můžete vyrazit v sobotu 24. prosince, koledy budou hrát ve 12.15 hodin na Rybářích, ve 13 hodin u Kostelíčka, v 15 hodin na městské hřbitově, v 16 hodin na Masarykově náměstí a v 16.45 na sídlišti kpt. Jaroše. Štědrovečerní muzicírování v podání žesťového kvintetu Hraničáci pod vedením Tomáše Landsmanna se uskuteční ve 14.45 hodin na Masarykovo náměstí, v 15.15 hodin u Kostelíčka, v 16 hodin na městském hřbitově a v 16.30 v Domově seniorů.

Vánoční koncerty a Pocta Pavlu Novákovi

KDY: sobota 24. prosince

KDE: parkoviště u Kina Hvězda a náměstí TGM, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční písničky Pavla Nováka v podání kapely Black Rose zazní již tradičně na Štědrý den od 10 hodin na parkovišti u kina Hvězda. Na přerovském náměstí TGM skupina Re-Vox zavzpomíná od 10 hodin na Pavla Nováka a Jaroslava Wykrenta, v 11 hodin vystoupí kapela Pirillo s pořadem Pocta Pavlu Novákovi mladšímu.



Štědrodenní koncert Pavla Nováka v Přerově 24. prosince 2019.Zdroj: Deník/Dagmar Rozkošná

Živý betlém

KDY: neděle 25. prosince od 16 hodin

KDE: farní kostel svatého Jakuba, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

Sváteční program s koledami a živými zvířaty si můžete užít v neděli u farního kostela svatého Jakuba. Vystoupí trubači VLS divize Lipník nad Bečvou, cimbálová muzika Hlinšťanka a další.

Turistický pochod na Švédské šance

KDY: pondělí 26. prosince od 9 do 14 hodin

KDE: start V-klub, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Pokud budete mít v pondělí 26. prosince chuť, vyrazte na turistický pochod na památník Švédské šance. Vybrat si můžete z 6 a půl, 7 nebo 9kilometrové trasy. Nahoře u památníku bude i oheň k opečení špekáčku.



Rozjímání na Švédských šancích. Ilustrační fotoZdroj: Olda Smékal

ŠUMPERSKO A JESENICKO

České mše vánoční

KDY: neděle 25. prosince od 16.30 hodin

KDE: Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Kladská, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Ani v Šumperku vám 25. prosince neunikne Česká mše vánoční. Jan Jakub Ryba rozezní od 16.30 Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Hana Kubová

Statement Party 2022

KDY: pondělí 26. prosince od 18.30 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 450 korun, na místě 550 korun



Na svatého Štěpána se uskuteční již tradiční Statement Party! Můžete se těšit na Doriana, Robina Zoota, Renneho Danga, Maniaka a TAS! Hodinu po půlnoci si ještě můžete užívat na afterparty.

Tradiční zabijačka v Horní Temenici

KDY: pondělí 26. prosince od 6 hodin

KDE: Kaple svaté Anny v Horní Temenici, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Na tradiční zabijačku a zabijačkové speciality se můžete těšit v pondělí 26. prosince od ranních 6 hodin v Horní Temenici. K ochutnání bude ovar, jelita, bůček, tlačenky, jitrnice a další. Pokud se vám už teď sbíhají sliny, potom v pondělí určitě přijďte ke Kapli sv. Anny v Horní Temenici.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Drahomír Stulír

Vánoční Šumperk

KDY: do pondělí 26. prosince

KDE: Náměstí Míru, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Pokud jste stále neměli na vánoční trzích punč, medovinu nebo něco dobrého, teď o víkendu k tomu budete mít poslední příležitost. Trhy na Náměstí Míru jsou v Šumperku do pondělí 26. prosince.

Darování Betlémského světla

KDY: pátek 23. prosince od 17 do 18 hodin

KDE: Náměstí Svobody, Zlaté hory

ZA KOLIK: zdarma

Pokud přemýšlíte, kam letos půjdete pro Betlémské světýlko, máme pro vás tip. V pátek 23. prosince budou od 17 do 18 hodin zlatohorští skauti darovat Betlémské světýlko v proluce na Náměstí Svobody ve Zlatých horách.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

BRUNTÁLSKO

Vánoce na hradě Sovinci

KDY: od pondělí 26. prosince do pátku 30. prosince

KDE: Hrad Sovinec



Přijďte si ve dnech 26. až 30. prosince užít jedinečnou zimní atmosféru na hradě Sovinci. Těšit se můžete na netradiční prohlídky hradu, kde se seznámíte s vánočními, silvestrovskými a novoročními zvyky, chybět nebudou ukázky kovářství a dalších řemesel i prohlídkový okruh, který bude připravený speciálně pro rodiny s dětmi. Otevřeno bude po dobu tohoto týdne od 9 do 17 hodin.



Krajina okolí hradu Sovince v podhůří Nízkého Jeseníku.Zdroj: Karel Machyl

Kam o vánočním víkendu? Na tematickou diskotéku, rockovou Dogu nebo živý betlém