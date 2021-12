Křtem v pražském Divadle Lucie Bílé provázela moderátorka Jolana Voldánová. „Já jsem nadšená. Nejsem přímo nějaký zásadní konzument sladkého, ale peču ráda, protože mám pro koho. To, co dokáže Pepa Maršálek jak díky svému umu, tak i co se knih týče, je prostě úžasné. Kdybych měla klobouk, smeknu,“ přiznala Jolana Voldánová.

OBRAZEM: Na Pustevnách u Libušína už je také stromeček. A je krásný!

Lucie Bílá i Simona Stašová ocenily to, že Maršálek rozdává nejenom skvělou energii, humor, je velký profesionál, ale dokáže dát všanc i něco ze svých cukrářských tajemství.

„Josefa jsem neznala, až dnes jsme se viděli poprvé. Musím říct, že mně tento úžasný člověk natolik nadchl, i to, co dělá, jak to dělá, jak krásnou má energii, že budu šťastná, když ho budu moct zase a zase potkávat.

Jeho knize přeji, aby se prodávala a dělala všem, ať už pečou nebo nepečou, ale kochají se tím, samou radost. Je to skutečně nádherné dílo,“ podotkla herečka Simona Stašová.

Dechberoucí vánoční výstava v Jalubí. Ocitnete se jako v zimní pohádce

„Pepa je nejenom mistr nad mistry, ale taky kamarád. Já mám ráda lidi, kteří vědí, co chtějí a dělají věci s maximální pečlivostí a profesionalitou. Jsem moc ráda, že se opět křtilo v našem divadle,“ podotkla Lucie Bílá.

Před rokem právě tam ve skromných „covidových“ podmínkách křtil Maršálek svou předchozí publikaci „Moje sváteční pečení“. Kmotrami byly Naďa Konvalinková, Hanka Křížková a Tereza Bebarová.

Právě s ní Maršálek více než rok spolupracuje i na lifestylovém pořadu Čas na TEBE, kde je součástí právě jako cukrářský mistr. S názvem Sexy dorty si Josef Maršálek užil své. Nebylo jednoduché přesvědčit vydavatele, tedy Albatros média, aby se z „pracovního názvu“ stal název definitivní.

RETRO. Vánoce se blíží. Zavzpomínejme společně, jaké bývaly v časech minulých

„Sexy je totiž zakázané slovo a vyhledavače pak takové knihy řadí vedle publikací, jako je třeba Kámásutra, což je pro knihy, jako jsou kuchařky - ´cukrářky´ trochu zvláštní a zavádějící. Ale nedal jsem se a řekl jsem, že buď to nebo nic. Zvítězil jsem,“ podotkl s humorem ale hrdostí cukrářský mistr.

Knihu „pekl“ se svou sestrou a malým týmem fotografek a designérek skoro týden v domě v jižních Čechách, kde Maršálek se svým životním partnerem Petrem, žije. „Pět dní se jen peklo, zdobilo, stylizovalo a fotilo. Na ty recepty, které v knize najdete, padlo 160 kilogramů ingrediencí, ovšem těch nejlepších a nejkvalitnějších. Byla velká pohoda i legrace. To je totiž důležité,“ prozradil Maršálek.

Tip na výlet: Zámek Holešov zdobí za skly betlémy i z tovačovské řezbářské školy

Pro všechny milovníky sladkého, ale hlavně pro ty, kteří rádi pečou a tvoří, přidal totiž jednu doslova zásadní radu nad zlato. „Pamatujte, že stres a panika do kuchyně nepatří stejně tak, jako negativní emoce. Krémy se potom srážejí, čokoláda šedne a trouba připaluje (ta trouba). Co do toho vložíte (do pečení), to Vám z toho vypadne,“ radí znalec cukrářských fíglů, který s Terezou Bebarovou vyjíždí i na jejich novou talk show s názvem: Jíst, milovat a žít.

„Hlavně v příštím roce, na jaře, kdy poběží na ČT reality show Peče celá země 2, a na ČT Déčko můj nový pořad pro děti „Cukrárna u Josefa“, chceme vyrazit za diváky do kulturáků a divadel po Čechách a Moravě, z níž mimochodem já i Terezka pocházíme,“ dodal s úsměvem bodrý Josef Maršálek.

René Kekely

Kalendář adventních akcí: Vánoce ve zvonařství nebo na zámku, koncerty i pohádka