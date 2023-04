Jak se podařilo zachránit zdevastovaný zámek v Janovicích u Rýmařova přiblíží výstava v Městském klubu Litovel. K vidění tam od 19. dubna budou fotografie Ondřeje Bačíka st., inicátora oprav památky.

Výstava fotografií přibližující opravu zámku Janovice u Rýmařova | Foto: Archiv O. Bačíka st.

Dokument obsahuje fotografie postupu oprav, zabezpečení a úklidu zámku Janovice u Rýmařova v roce 2010-2012.

O historií Rýmařova a janovického zámku se zajímám delší dobu a bylo mým snem a touhou otevřít Janovický zámek veřejnosti. Práce na zajistění opravy střechy zámku a zabezpečení proti vniknutí do jeho prostor, byla dlouhá a trnitá.

Přesto jsem se nenechal odradit a čtyři roky se s velkou energií, věnoval a šel za svým cílem zajistit stav budov tak, aby zas nějaké desetiletí přežily.

Od roku 2006 jsem začal intenzivně na záchraně Janovického zámku pracovat. Z aložil jsem skupinu šesti lidí z města Rýmařov s cílem přiblížit Janovický zámek blíže veřejnosti. To se nakonec nepodařilo a skupina se rozpadla do konce roku 2006. Důvodem bylo to, že zámek je v restituci a značně poškozen.

Již v roce 2007 jsem osobně jednal s vedením města Rýmařov a žádal jsem je o pomoc při záchraně Janovického zámku.

Vedení města mě nepodpořilo a bylo mi řečeno starostou města, že město má jiné priority a plány a zámek není jejich prioritou. Také mi sdělil, že město má pronajatou menší čás zámku pro obřadní síň a tento stav jim vyhovuje.

Po čtyřleté spolupráci s Národním památkovým úřadem v Ostravě a Ministerstvem vnitra a jeho pracovníky, se mi podařilo po řadě jednání získat finanční příslib na opravu havarijních míst střechy a zabezpečení proti vniknutí. Tím se věci pohnuly dopředu. To se nakonec podařilo a Ministerstvo vnitra uvolnilo peníze na nejnutnější opravu zámku.

Zámek se částečně otevřel veřejnosti a tím splnil svůj účel a mně se splnil vytoužený sen.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kterým se podařilo opravy, zabezpečení a úklid na zámku Janovice uskutečnit. Bez jejich nezištné pomoci, by nebylo možné tyto práce zajistit a uskutečnit.

Ondřej Bačík st.

