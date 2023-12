Postupné kroky směřující k organizačním změnám v dvou největších kulturních organizacích v Olomouci vyvolávají emoce. Není to překvapující stav, koneckonců hlasy proti možnému slučování divadla a filharmonie do jedné instituce se ozývají od začátku roku. Poměrně dlouhé časové období, po které se věc diskutuje, přináší i mnoho argumentů pro i proti a při jednání posledního zastupitelstva se dokonce znovu objevila esenciální otázka: a proč?

Moravské divadlo a Moravská filharmonie v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník

Není tajemstvím, že se obě instituce dlouhodobě nachází ve stavu hlubokého podfinancování i v každoroční nejistotě o výši příspěvku. Je to neudržitelný stav, se kterým je nutné něco dělat. Městská rada přišla s řešením, které spočívá ve spojení obou institucí do jedné, další kroky nyní posvětilo zastupitelstvo.

Budoucí možné uspořádání prověřila odborná analýza, která ukazuje možné úspory, ale také potenciál pro rozvoj obou institucí. Není ovšem úkolem analýzy ani zastupitelů stanovit jasnou podobu budoucího stavu – to je úkol pro manažery budoucí instituce i pro městskou radu, která by měla jasně formulovat zadání.

Bavíme se o složitém tématu o spoustě neznámých, o tématu, které přináší řadu nejistot. Bude optimalizace směřovat k poptávané vyšší efektivitě? Stojí potenciální výše úspor dopad na kvalitu poskytované kulturní služby? Nepoškodí plánové spojení značky obou institucí? S vědomím těchto rizik museli zastupitelé rozhodovat a rozhodli – řadím se k těm, kteří pro další kroky ke spojení hlasovali.

Zodpovědnost v daném tématu ovšem nenese jen jeden náměstek primátora, rada města či zastupitelstvo, ale každý, kdo se veřejné debaty účastí. A je nezodpovědné do debaty vnášet nepravdy.

Toho se bohužel opakovaně dopustil pan Milan Ludvík ve svém článku „Černý pátek pro olomouckou kulturu“. Pro čtenáře Deníku proto uvádím, že v žádném z podkladových materiálů nenajdete ani slovo o propouštění dvaceti procent zaměstnanců, jak tvrdí Milan Ludvík. Autor patrně chtěl uvést, že cílový stav může znamenat redukci o 32 úvazků, což činí 10 procent zaměstnanců.

Ovšem zároveň je doporučována řada opatření na výnosové stránce, které v praxi budou znamenat nejen prostředky na odměny stávajících zaměstnanců (progresivní systém odměňování, vytvoření fondů odměn, prostředky na hostující umělce), ale také posílení některých klíčových pozic, což v praxi bude znamenat, že v absolutních číslech se počet snížených pracovních míst bude pohybovat mezi 5 až 7 procenty.

Pan Ludvík dále píše, že jsem na jednání prohlásil, že „MDO a MFO nejsou součástí kulturního dědictví města“. I to je nepravda, neboť jsem pouze v reakci na jednoho z řečníků reagoval v tom smyslu, že se primárně nejedná o instituce, které máme řadit do kulturního dědictví, nýbrž do oblasti živého umění a sledovat kulturní službu, kterou poskytují, nikoliv ochraňovat jejich právní formu. Vytrhovat a přetáčet mé vyjádření je nefér, nicméně kdo chce, jeho přesné znění dohledá v záznamu z jednání.

Další kroky k optimalizaci nebudou jednoduché, je potřebné zohlednit řadu faktorů, postupovat sociálně smířlivě, a pokud bude schválen zákon o veřejné kulturní instituci, pak využít jeho benefitů. Jednotlivé kroky mají být rozložené v čase do čtyř let, což by mělo celý proces vést maximálně citlivě. S cílem, že vznikne silnější, konkurenceschopnější a efektivnější kulturní instituce.

Jan Žůrek, zastupitel města Olomouce