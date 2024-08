Jakub Jurka (13. června 1999, Olomouc) je český šermíř, kordista. Je vnukem šermíře Jaroslava Jurky a členem klubu TJ Dukla Olomouc, kde ho trénuje jeho otec Tomáš Jurka. V roce 2017 vyhrál mistrovství Evropy juniorů i mistrovství Evropy do 23 let. Na Letních olympijských hrách 2020 skončil mezi jednotlivci na 25. místě, na seniorském evropském šampionátu 2022 byl pátý. Na Na Letních olympijských hrách 2024 vybojoval s českým družstvem bronz a v individuální soutěži skončil na 32. místě.

Jak dlouho se šermu věnujete a kdo Vás k němu přivedl?

Se šermem jsem začal v 7 letech, kdy mě k tomu dovedl můj táta. Je to rodinná záležitost, protože šermoval děda, babička, ty k tomu přivedli taťku. Už čtyři generace se to v naší rodině předává a drží. Nikdy jsem v šermu neměl pauzu, tudíž je to moje celoživotní záležitost.

V červenci jste se zúčastnil letošních letních olympijských her, jaký je to pocit, mít krásné třetí místo?

Teď už víme, že jsme byli bronzoví. Já jsem tam byl ve dvou soutěžích. Je to neuvěřitelné a doufám, že to bude rezonovat s republikou a určitě i s Olomoucí. Dostával jsem spoustu pozitivních ohlasů a moc mě těší, že to bavilo diváky. Někteří měli možnost třeba i poprvé vidět, jak šerm probíhá. Myslím si, že to do budoucna přinese i nějaké ovace.

Pomáhá vám vaše výška v šermu?

Podle mého názoru, pokud se nejedná o sport ve váhové kategorii, tak ta výška není něco, co by nějakým způsobem pomáhalo, ale ani limitovalo, protože všechno má ve sportu své pro a proti. Vždy by se měl člověk se svým aspektem výšky umět poradit, ať už je vysoký, menší, širší nebo užší. Musí tomu podrobit trénink a i svůj herní styl. Já jsem měl štěstí na trenéra, který mě vede k tomu, aby vysoký člověk z toho mohl profitovat.

Jaké jsou nejčastější mýty o šermu, se kterými se setkáváte?

Jako první mě napadá, že jsme mušketýři. Dělali jsme sice tomu velikou reklamní kampaň, jelikož jsme jeli na olympiádu do Paříže jako tři mušketýři a jeden. Dále se setkáváme s tím, že máme včelařské masky a nakonec, že máme meč a že to je ostrá zbraň. Můžu říct, že od včelářské masky, až po meč, jsou to řeči. Chápu, že člověk je trochu obrněný, ale mnohem lepší název je bodná zbraň, než že se mečujeme.

Jaký je váš tréninkový režim a jak často trénujete?

U každého se to vyvíjí věkem. Když začíná dítě, tak je dobré mít dva až tři tréninky týdně. Jakmile se dojde k poloprofesialismu, který u mě nastal ve čtrnácti letech, tak se člověk připravuje každý den dvě až tři hodiny denně. Potom, když už je někdo na dráze profesionála, kdy se nachází ve fázi sezóny, kdy se připravuje fyzicky a i po technické stránce, která je velmi důležitá, tak to bývají dva tréninky pětkrát do týdne. Podstatná je složka odpočinku, kterou si nechávám na víkend.

Jaké máte vzdělání?

Zatím středoškolské s maturitou na gymnáziu. Současně studuji na vysoké škole, kde bych si přál být minimálně bakalář v trénérství, kdy bych mohl i mezinárodně trénovat. Chystám si udělat certifikát na rozhodčího, abych měl větší rozptyl svého vzdělání. Pokud by se mi podařilo získat bakáláře, tak bych chtěl pokračovat na magistra. Vše se bude odvíjet podle toho, jak bude náročná sezóna a jestli bude čas studovat.

Co rád děláte ve svém volném čase?

Rád chodím se svými kamarády na zábavy, např. před olympiádou jsme šli na motokáry, protože jsem měl narozeniny, tak mě kamarádi pozvali, šli jsme taky pokecat. Také trávím rád své volné dny s rodinou nebo s přítelkyní. Je to o tom, že je člověk s lidmi, kteří ho mají rádi. Je to okruh lidí, se kterými se setkávám jak rodinný, tak např. i politici, se kterými řeším dotace.

Jakub Radič