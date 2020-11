„Dcera první třída, v pondělí dostaneme napsané zadání, co máme za týden vypracovat a na konci týdne pošleme paní učitelce vyfocené hotové na mail." Renáta Korkeš Kalousková

„Kluci dvojčata v prváku na gymnáziu, vše zvládají v pohodě takže super. Jeden zvládne malovat a učí se i na baskytaru." Jitulinka Belobradová

„Zatím to zvládáme 12letý syn pracuje s notebookem, protože mají více hodin a 9letý pracuje na mobilu. Má jen hoďku denně a pak dělá zadané úkoly. Zatím jsou šikovní, ťuk ťuk…" Michaela Kozlová

„Nic moc. Naše škola 2.ZŠ Šternberk, vyúka v 5. ročníku pouze 45 minut denně. Jeden domácí úkol za celý týden. V dotazníku nebyla položka tiskárna a skener, nicméně jsme obojí už potřebovaly. Takže za celý týden 2x čeština, 2x angličtina a 1x matematika. Jinak nic. Dost, dost málo na 5 třídu." Roman Knob

„U nás dcera, 4. třída - on-line výuka neprobíhá. Škola ji neprovozuje. Nafasovali jsme úkoly na 14 dní a rodiče snažte se. Mám štěstí, že dcera je chytrá, takže to zvladame přes víkendy. Syn, druhý ročník střední škola, taky bez on-line výuky…jen úkoly, co má plnit. Ten aspoň odevzdává průběžně a nějaká komunikace, byť přes e-mail, s učiteli probíhá. Markéta Pavlínová

„Za naší ZŠ a paní učitelku musím říct, že výuka probíha perfektně, syn je v 1. třídě, má každý den tři půlhodinové on-line vstupy, plus o přestávce může dělat blbosti s kamarády alespoň online…zabere to v podstatě celé dopoledne a určitě je to lepší, než kdybychom vše museli dělat spolu sami…ano, občas se něco nepovede, dítka jsou nesoustředěná, není to ideální, ale nedělám si iluze, že ve škole jde vždy vše jako na dratkach a všichni jako myšky poslouchaji paní učitelku…takže za nás palec nahoru a paní učitelce velké díky." Gábi Šínová

„První třída, učit dítě s notebookem, jak co funguje, vysvětlit kdy smí a nesmí mluvit, utěšovat a utírat slzy dceři, že chce být s kamarádkami a hrát si ve škole, učit ji psát první písmenka..a dalších spoustu nevýhod. Myslím, že je to náročné pro všechny děti, rodiče i učitele. Chtěla jsem co nejvíce oddálit koupě tabletu, ale teď už asi čekat nebudu. Výuka probíhá od 8.00 do 9.40, pak už jen vše trénovat a snažit se." Simona Halgašová

„Všude se učí online, jen určité školy na to kašlou, zadají dětem učivo a poraď si sám." Renata Raclová

„Mám prvňáčka, on-line výuka funguje a opravdu dělají co mohou (velká pochvala), ale nenahradí to klasickou výuku v lavici, zvlášť u prvňáčka." Zdenka Zajíčková

„U nás to jede 4. třída přes mail a 1 SŠ noťas, teams na ZŠ zatím nula i když máme nainstalováno a jsme přihlášeni." Zdeněk Janků

„Distanční výuka musí byt hrozná pro rodiče s jedním i více dětmi. Víte, jaký to je pracovat v dětském domově? Svoji praci miluju, ale teď to tam je jeden obrovský mazec a chaos. Co se teda distanční vyuky týče." Zuzana Regentová

„Online výuka u nás není, je to opravdu boj… A hlavně naše nervy." Jana David Adam

„Určitě lépe než na jaře. To jsme dostávali úkoly jen přes mail. A jedna paní učitelka měla on-line výuku. Teď mám jednu dceru na základce v sedmičce a druhou v prváku na gymnáziu. Gymnázium systém vyborný, každý den cca 3-4 hodiny on-line výuky. Píšou i testy, komunikace výborná. Vše v teamsech, v podstatě o její výuce vůbec nevím. Základka se z jara hodně poučila, zavedla elektronický systém. Má 3-4 hodiny denně, ale stále mám pocit, že výuku dost suplují. Stále mají ukolů víc než dost. Ale aspoň už nedostává 30stránkové prezentace na přečtení. Stejně si ale myslím, že dcera toho moc neumí a tyhle základy jí budou chybět." Jana Hluší

„U nás 55 online hodin tydně na 4 děti… Teda i se Zuš… Ale proti jaru dobrý… Není to takový chaos…" Lenka Múčková

„Syn je na střední a jedou podle rozvrhu normálně od 8 h. Za mě spokojenost." Eva Dittrichová

„U nás stejně jako na jaře, u dcery v sedmé on-line výuka pouze z matematiky, jinak bakaláři a „tohle si zapište, tohle se naučte, tohle prostudujte". U prvňačky učím číst a psát já matka… Prvouka taktéž…" Alena Janoušková

„Dcerka VŠ, přednášky od rána do večera. Jsem nečekala ten každodenní šrumec. Fakt jedou." Alexandar Vysoká Blondýna (facebook nick)

„Nevím, jsem v tu dobu v práci, ale dle řečí mé 10leté dcery to asi nebude žádná hitparáda a je to jen hodinu denně, tak jakápak výuka?" Soňa Pechová

„Distanční výuka…rozbitý telefon přes měsíc v opravě, notebooku odešel harddisk. Není na čem. Dítě má rozložený biorytmus a já chodím do práce, aby bylo co jíst a kde bydlet. Nemám slov. Zdravím." K. Přikrylová

„Dobrý den, vyučování doma katastrofa, jsem máma 6 dětí s toho mám 3 děti školou povinné. První dcera má školu otevřenou, je to speciální škola. Dvě děti doma na online vyučování. Dvě děti školkou povinné. A k tomu 2letá dcera. Děti mají výuku od 8:30. Jsou ve 2. třídě. Výuku maji každý den, do toho mají spoustu úkolů. Přijde mi, že toho maji hrozně moc. A kolikrát ani nevědí, co maji dělat. Výuka online má 30 minut, jak pozoruji, kolikrát není ani slyšet pana učitele, co dětem říká a pak to také podle toho vypada, když děti sedí pláčou, že neví, co mají dělat. Jako matka se snažím max jim vysvětlit a pomoct, když se s něma učím, tak domácnost stojí a člověk vše musí stihnout po večerech nebo po nocích. Je to těžké jak pro děti, tak pro rodiče." Lenka Landovská

„Za naší školu také katastrofa. 5. Minut se kontroluje docházka žáků, pak se něco málo řekne, poté dostanou úkoly a testy a hodina končí po cca 20 minutách - takže samostudium a zápřah řidičů. Horší než na jaře. Denně pouze 4 předměty ve zkratce. Hlavně, že jsou učitelé happy a dostanou za to přidáno." Vlasta Bedrnová