A tak je to i s našimi Hranicemi.

Možná znáte ty chvíle, kdy lamentujeme, že nám chybí to nebo ono, proč u nás nemáme tamto, co mají v jiných městech atd.

Možná vám připadne, že tento díl do celého konceptu příběhů a návštěv krásných míst nezapadá, ale Hranice jsou určitě zajímavým městem a mají návštěvníkům, co nabídnout.

FOTOGALERIE/ Každý jsme se někde narodili, někde žijeme, studujeme, máme svou práci. Jsou místa, ke kterým máme vztah větší, na jiná bychom raději zapomněli. Každý máme to své místo, které je v našem srdci, kam se rádi vracíme, kde máme své kamarády, rodiče, studentské lásky, vychováváme své děti nebo se jen prostě cítíme se dobře. S fotografie velice děkujeme Karlu Machylovi z Hranic.

