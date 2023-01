Drahanská vrchovina je štědrá. Houby rostou i v zimě. Poznáte některé?

V každém ročním období vyráží Josef Kovář z Vyškova do přírody a obvykle i do lesa. Výjimkou nebyl ani závěr uplynulého roku. Zatímco pro většinu lidí houbařská sezona končí zpravidla v říjnu, Josef Kovář najde nějaké houby vždycky. Podívejte se do naší fotogalerie na jeho listopadové a prosincové houbařské úlovky a další přírodní krásy z okolí Vyškova a Drahanské vrchoviny. Děkujeme za hezké fotografie.

Čirůvka dvoubarvá. | Foto: Josef Kovář