„S mým hledáním hub se to má asi tak. Nejdříve okraj lesa, pomalu metr po metru, neb většina lidí si myslí, že tam nerostou nebo jsou už vysbírané. I po stejně znalých jako já, mám vždy čtvrt koše. Pak zaostřím oči na vše hnědé, žluté a jim podobné barvy do půlkruhu ve vzdálenosti do cca deseti metrů a vyrážím dál. (Pravda, někdy je to i šiška či list, k nimž se s radostí rozběhnu a třeba při tom někde pravou houbu přehlédnu.) Po ujití několika kroků se vždy zastavím tak, abych byl trochu nad předešlým terénem a sklopím zrak do vzdálenosti metru a pomalu se otáčím kolem osy, zda jsem něco nepřehlédnul. Nu, v tomto případě jsem zůstal stát na jedné noze a po zralé a hlavně rychlé úvaze jsem na té stojící raději uskočil co nejdál vzad. Jít původně o dva kroky víc vlevo, tak jsem ji měl v nohavici. Takhle jsem si ji mohl krásně vyfotit. Samozřejmě v uctivé vzdálenosti a zezadu. Postavit se přímo před ni, jsem si opravdu netroufnul,“ vylíčil svůj zážitek Ota Schnepp.