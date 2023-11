Paní režisérka Markéta Dejmalová měla už dlouho v plánu navázat na svou babičku, která celý život hrála v ochotnickém divadle. Doma měla po ní spoustu scénářů a tak se rozhodla založit pod spolkem Pro Hlušovice ochotnické divadlo HLOD.

Oslovila pár kamarádů, jestli by do toho šli a následně se v Hlušovicích udělal konkurz, kdo by měl zájem hrát v ochotnickém divadle.

V roce 2021 jsme se rozhodli začít zkoušet hru Nejlepší jsou studený českého autora Josefa Berana. Tu se nám úspěšně povedlo nastudovat a momentálně ji hrajeme jako naši první hru vůbec. Jedná se o komedii o laskavých tchýních a jejich věčných dětech.

Nejbližší představení se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2023 v Sokolovně v Bohuňovicích.

Osoby a obsazení: Ivana Povolná - Iva Tisovská, Jaroslav Povolný - Jiří Husička, tchyně Milada - Anička Ondřejová, tchyně Alžběta - Zuzana Novotná, Josef Merhaut - Pavel Adamovský

Režie: Markéta Dejmalová

Nápověda: Ludmila Keclíková Technik: Viktor Dejmal

