Havrani obléhají pole u Brodku. Podívejte se na tu melu

Každé ráno se denně slétají stovky havranů a kavek do Brodku u Přerova. Je to několik skupin, které čítají až tisíc kusů. Do těchto krkavcových skupin patří havrani, kavky, vrány, straky i sojky. Tito ptáci se vyznačují vysokou inteligenci a zvídavostí.

Havrani a další ptáci na polích u Brodku u Přerova | Foto: Jan Teimer