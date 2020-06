Hasiči z Bohuňovic pořádají sbírku pro Šumvald a Břevenec, zapojte se

Sbírka bude probíhat v pátek 12. června od 8.30 do 10.30 a od 17 do 19 hodin v hasičské zbrojnici Bohuňovice. Mrkněte, co je nevíc potřeba.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv