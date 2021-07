Pocházel ze Vsetína, kde se narodil začátkem května 1928. Pak jeho životní cesta vedla přes Hranice do Brna, Prahy, Studénky, až zakotvil v Olomouci. Vysokoškolská studia absolvoval v Brně a Praze a jako advokát poskytoval služby v oblasti obchodního a rodinného práva. Láska k umění, literatuře, hudbě i výtvarné zájmy dovedly Dr. Lamače mezi členy různých kulturních uskupení.

Byl členem pobočky Klubu přátel výtvarného umění, Spolku českých bibliofilů v Praze, Spolku přátel exlibris a Spolku přátel komorní hudby. Organizační schopnosti prokázal jako předseda sekce grafiky KPVU při pořádání klubových besed a výročních setkání, ale i jako člen organizačního výboru čtyř celostátních setkání exlibristů, která se konala v Olomouci.

Publikační činnosti se věnoval už za studií v roce 1945, kdy psal o hudebním a výtvarném životě v městě svého mládí. Kromě odborných právnických textů v denním tisku do roku 1989, psal do Divadelních novin, Zpráv SČB a později též do Hanáckých novin a Olomouckých listů.

Jeho zajímavé články o výtvarnících Moravy najdeme také na stránkách periodik: Panorama (1983), Medaile (1987), Almanach Exlibris Olomouc (1981,1984, 1987), Zpravodaj VSMO (1982) a Knižní značka SSPE (2007). Vydal vlastním nákladem soubory textů, které v průběhu let byly publikovány, dále vzpomínky i rukopisné glosy otce Jana Lamače, nazvané Lístky odvanuté I.-II. (2007) a Lístky odvanuté III. (2013), kde jsou i oceněné básně jeho syna. Protože měl rád hudbu Leoše Janáčka, každoročně navštěvoval Festival Janáček a Luhačovice nebo také koncerty v Brně a Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě při Národním divadle Moravskoslezském, které tolik miloval. Čest jeho památce!

Hana Ševčíková