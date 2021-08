Celkem se zúčastnilo sedmnáct týmů z Australie, Belgie, Ruska, Norska, Holandska, Slovinska, České republiky, Rakouska, Lucemburska, Německa, Polska a Itálie.

Diváci měli možnost vyslechnout rozhovor moderátorky s vedoucím závodníkem ve žlutém trikotu Italem Zana Filippem.

Celkovým vítězem Sazka Tour se stal Ital Filippo Zana ze stáje Bardiani. Dvaadvacetiletý Zana se dostal do průběžného vedení v sobotní etapě se závěrečným stoupáním na Dlouhé stráně, což se mu podařilo už před dvěma měsíci na Závodu míru cyklistů do 23 let. Také tento závod na českém území italský talent vyhrál.

Lenka Hoffmannová