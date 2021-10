Záštitu nad touto událostí přijali Velvyslanectví Státu Izrael v České republice, Hlavní město Praha, World Union for Progressive Judaism, European Union for Progressive Judaism, Union for Reform Judaism a Kutz Camp Alumni.

Svitky Tóry jsou součástí života židovské komunity, proto je Memorial Scrolls Trust propůjčuje do židovských komunit a organizací po celém světě, jen do USA okolo tisíce. Nikdy se neprodávají, jsou poskytovány k užívání na dobu existence jejich držitelů, upozornil rabín židovské komunity Ec chajim Praha David Maxa.

Svitek číslo 1052 sloužil řadu let ve Spojených státech. Od roku 1974 téměř 50 let v Kutz Campu, amerického letního tábora pro mladé židovské vedoucí. V roce 2019 se Americká unie reformního judaismu rozhodla tábor uzavřít a vedení zvažovalo, kde by svitek mohl pokračovat ve své pouti.

Po návratu do Londýna a nezbytných opravách, byl tento svitek předán komunitě Ec Chajim Praha. „Já jsem v tomto táboře v roce 2013 učil, oni o mně věděli, a tak je napadlo, že by tento svitek mohl pokračovat právě v Praze,“ sdělil rabín Maxa, který převzal svitek od předsedy Memorial Scrolls Trust při slavnostním ceremoniálu ve Vlasteneckém sále pražského Karolina.

Podle představitelů Ec chajim Praha, která byla založena v roce 2019, symbolizuje návrat svitků do Česka obnovu českého progresivního judaismu, který byl převládajícím proudem v českých zemích před druhou světovou válkou.

Tóra je jedním ze základních kamenů židovské identity. Jedná se o tradiční označení pěti Mojžíšových knih, křesťany označované jako Starý zákon. Tóru lze považovat za soubor myšlenek, moudrosti, příkazů, kterými by se měl řídit každý příslušník židovského národa.

Tóra je zapsána na pergamenový svitek, který je upevněn mezi dvěma dřevěnými hůlkami, zabalen do pláštíku a uložen ve svatostánku synagógy. Čte se z něj při modlitbách o šabatu, postních dnech a svátcích.

Andrew Keene, místopředseda World Union for Progressive Judaism (WUPJ) nejprve navštívil sídlo The Memorial Scrolls Trust v Londýně, aby převzal český svitek Tóry 1052 a den na to doprovodil Jeffreyho Ohrensteina, předsedu této užasné nadace, do Prahy.

Andrew Keene byl prvním návštěvníkem českého památníku Scrolls Museum v Knightsbridge v Londýně poté, co byl kvůli covidu 18 měsíců uzavřen.

Do Česka se vrátil druhý z 1564 svitků Tóry shromážděných nacisty za druhé světové války ze židovských komunit a prodaných v roce 1964 z tehdejšího Československa do Británie. Svitek k trvalému zapůjčení převzala od britské nadace progresivní židovská komunita Ec chajim Praha. První svitek ze souboru získala před čtyřmi lety Židovská obec Olomouc.

Svitek 1052 byl napsán v roce 1890 v Brně a sloužil tamní židovské komunitě až do roku 1942. Tehdy nacistické okupační úřady nařídily všem existujícím židovským komunitám v Protektorátu Čechy a Morava zaslat všechny své liturgické předměty a knihy do Prahy, kde měly být uloženy a katalogizovány v nově vznikajícím Ústředním židovském muzeu (dnes Židovské muzeum).

Do Prahy bylo tehdy převezeno přes 212 tisíc artefaktů včetně 1800 svitků Tóry. Válku nakonec přežily, ale v době komunismu byly skladovány ve špatných podmínkách v synagoze v pražské Michli.

V roce 1964 bylo na nákladním automobilu! odesláno 1564 svitků Tóry do Westminsterské synagogy v Londýně, pro kterou je odkoupil filantrop Ralph Jablon. Tam vzbudila zásilka velkou pozornost. Ke správě svitků byla zřízena organizace Memorial Scrolls Trust, která je desítky let renovovala a renovuje.

„Bohužel v průběhu let před příjezdem do Londýna se identifikační štítky většiny svitků, které uváděly názvy původních vlastníků, ztratily. Až na výjimky je tak jejich identita ztracena. Svitky bez označení původu označujeme jako Sirotčí svitky z neznámého města v Čechách a na Moravě,“ upozorňuje Memorial Scrolls Trust.

Příběh o získání posvátných svitků z Československa, které dorazily do Westminsterské synagogy v únoru 1964, vstoupil do historie jako malá, ale pozoruhodná epizoda tragédie evropského židovstva.

