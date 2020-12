Rád bych napsal o našem fotbalovém spolku ze Šumvaldu. Myslím, že v dnešní době už jsme výjimkou a v budoucnu se asi nic podobného v naší obci nezopakuje. Jsme bývalí fotbalisti, kteří hráli okresní třídy a říkáme si UZU - Umělci z umělky. Scházíme se každou neděli dopoledne za každého pocasí, už 10 let.

Závěrečná UZU v roce 2019 | Foto: Michal Kolda

Umělci proto, že to co předvádíme na hřišti je něco výjimečného a „z umělky" - hrajeme na víceúčelovém hřišti mezi ploty. I když jsme velcí kamarádi, nic si na hřišti nedarujeme a po zápasové „tiskovce" v místní hospodě na „Nové" máme vždy co probírat.