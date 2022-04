Hruboskalsko je nádherny kus naší země. Prostředí a stavby, které se zde nacházejí jsou známé z pisní a filmů. Dokonce z té písně z nejznámnějšich, v té, co se v ní zpívá, že bory šumí po skalinách - ano, ty bory z naší hymny se nachazejí právě na vrcholcich hruboskalských skal. Jsou to takzvané reliktni bory a jsou zde prakticky od počátku, co se sem borovice dostaly. Zámek Hrubá Skála je nyní přeměněný na hotel, ale téměř jistě ho znáte.