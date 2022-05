Uměním ožijí parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst, kde žáci ZUŠ představí to nejlepší ze své tvorby.

Cílem festivalu ZUŠ Open, který ve spolupráci se základními uměleckými školami pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené, je nejen představit práci jednotlivých škol, ale také upozornit na šíři a kvalitu celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství u nás.

ZUŠky Olomouckého kraje přispějí do celostátního programu ZUŠ Open celou řadou akcí.

Hned šestidenní program od 22. do 27. května s názvem „U nás kvete umění“ připravuje ZUŠ v Konicích, který nabídne koncerty na zámku, vernisáž výstavy, taneční vystoupení, den otevřených dveří i koncert pod širým nebem.

ZUŠ Vladimíra Abmbrose v Prostějově zve 23. května na program s názvem Umění v toku času. Návštěvníci se mohou v hudebním, tanečním, divadelním i výtvarném programu vydat za poznáním umění v různých epochách lidstva.

Litovelská ZUŠ si 25. května ve spolupráci s městem společně připomenou výročí Svatojánského mostu: kamenného mostu přes řeku Moravu. Dostavěn byl kolem roku 1592, a je tak třetím nejstarším dochovaným mostem v České republice a nejstarším na území Moravy.

V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Litovel a pěvecký sbor Senzakord.

Premiéru představení na motivy pohádky Lewise Carrolla Alenka v říši divů uvedou v rámci ZUŠ Open 25. května žáci a učitelé tanečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Uničov.

Na Kostelní náměstí v Mohelnici zve 26. května tamní základní umělecká škola, která nabídne bohatý multižánrový program. Akci budou moderovat Sandra Pogoodová a Richard Pogoda. Program všech akcí ZUŠ Open v Olomouckém kraji naleznete na https://www.zusopen.cz/program/program-2022/?fi=&fr=m.

Festival ZUŠ Open se uskuteční po celé České republice od 22. do 29. května. Vybrané akce se uskuteční i v letních měsících a také v Evropském parlamentu v rámci nadcházejícího českého předsednictví v EU.

Více informací o programu je k dispozici na webu www.zusopen.cz. Festival ZUŠ Open se v letošním ročníku připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vyhlášeným UNESCO, který se uskuteční v týdnu 23.–29. května.

Festival ZUŠ Open 2019.Zdroj: Se souhlasem Silvie Markové

Symbolickým vyvrcholení letošního festivalového programu se stane společný celodenní program ZUŠ z nejrůznějších koutů republiky 28. května v Praze ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, který se koná pod osobní záštitou jeho předsedy, pana Miloše Vytrčila.

Zdarma bude přístupný bohatý program hudebních a tanečních vystoupení i nejrůznějších dílniček a workshopů pro děti. Ve večerních hodinách zazní v provedení spojených pěveckých sborů a orchestrů ZUŠ, v čele s dirigentem Janem Kučerou, Missa brevis J. Pavlici a skladba Modlitba pro budoucnost Tomáše Kača. Vzácnými hosty večerního koncertu budou mladí umělci z Ukrajiny a operní pěvec Roman Janál.

Festivalovým mottem je „ZUŠ Open pomáhá“, pod kterým se i letos uskuteční řada akcí s charitativním přesahem.

Mnohé ZUŠ od počátku válečného konfliktu pořádají i benefiční koncerty pro Ukrajinu a dají ve svém programu na ZUŠ Open prostor i ukrajinským dětem. Další ZUŠ například vystoupí v domovech seniorů nebo zdravotnických zařízeních.

„Jsem ráda, že můžeme vést žáky ke společenské odpovědnosti a empatii. Děkuji základním uměleckým školám, že ve svých řadách dávají příležitost těm, jejichž životy jsou spojené se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a i všem příchozím ukrajinským dětem a umělcům, kteří také díky otevřenosti českých ZUŠ našli ve svém novém domově podporu a naději v mimořádně těžké životní situaci,” říká patronka festivalu, operní pěvkyně Magdalena Kožená.

Osobně přijede podpořit vystupující žáky ZUŠ v Ústeckém kraji dne 24. května.

O ZUŠ Open

Festival ZUŠ Open upozorňuje na šíři a kvalitu celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství, jímž Česká republika disponuje. Přehlídka, jejímž pořadatelem je Nadační fond Magdaleny Kožené, podporuje a prezentuje školy jako otevřené prostředí pro vyhledávání a systematický rozvoj nadání dětí a mládeže bez ohledu na jejich případné zdravotní či sociální omezení.

Zároveň dává příležitost představit nejširší veřejnosti, na čem ZUŠ s dětmi pracují a jak mohou vzájemně spolupracovat. „Jsem hrdá na to, že mohu stát v čele festivalu, který prezentuje význam a kvalitu základního uměleckého vzdělávání v celé jeho šíři. Umění je krásným jazykem a projevem lidského umu, má obrovskou moc spojovat jednotlivce i celou společnost, je prostředkem k budování nejen tvořivosti, ale i komunikace a živých vztahů. To vše má v dnešní době, s ohledem na její problémy i často virtuální vztahy, o to větší význam,” upozorňuje ředitelka festivalu ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová.

Je to podle ní příležitost představit práci ZUŠ v celé její šíři oborů, jakými jsou hudba, výtvarné umění, divadlo a tanec.

V České republice funguje 507 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 248 tisíc žáků.

Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Web: www.zusopen.cz

Facebook: www.facebook.com/zusopen

Nadační fond Magdaleny Kožené

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016.

Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České filharmonie David Mareček.

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat," říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

Silvie Marková

