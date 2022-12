Na toto téma navazuje i série otázek, které mýtus podrobují zevrubné i hlubinné analýze. Filmy, videa, pohyblivé obrazy Na programu bude zpověď lidského druhu Everything But the World amerického kolektivu DIS, poslední opus kultovního Jana Švankmajera Kunstkamera, premiéra Orwellem nasáklého dramatu Anděl na dně Televize Estráda, předpremiéra filmu Víta Pancíře NIC VÍC, zvířecí soudní proces Penumbra Hannah Black a Juliany Huxtable nebo nomádská pohádka Johna Akomfraha Last Angel of History.

Dlouhodobá spolupracovnice PAFu, francouzská kurátorka Anne Duffau (A—Z), pro festival připravila čtyři pásma s faustovskou linkou vztahující se k tématům mytologie nebo zaprodání se. Na plátně se tak setkají práce současných mágů s tvorbou těch, kteří položili základy současného umění pohyblivého obrazu.

V pásmech se tak prolne tvorba kultovní performerky Laurie Anderson s matkou filmové avantgardy Mayou Deren, s dílem britského guru vizuálního umění Marka Leckeyho nebo současnými animacemi Wonga Pinga a mnoha dalšími.

Filmové performance, audiovizuální laboratoře a site specific projekty

Významnou část programu tvoří festivalem nově produkovaná audiovizuální díla tuzemských i zahraničních umělců. Rebecca Salvadori je umělkyně a filmařka, která se zaměřuje na práci s videem. Již více než 10 let tvoří série portrétů hudebníků a umělců, v nichž zkoumá konkrétní ekologii vztahů, jež se prolíná londýnskou undergroundovou hudební kulturou.

Na PAF Olomouc 2022 představí nový site specific projekt Messengers. Italská strůjkyně má v plánu postavit na Konviktu dočasné kulisy, mizanscénu a natočit sérii performancí a individuálních rozhovorů s hudebníky Kenichi Iwasou a Maxwellem Sterlingem, světelným umělcem Charlie Hopem, spisovatelkou, editorkou a kurátorkou Elaine Tam a fotografem Henericem Rossim.

Libanonská umělkyně Rana Hamadeh představí performanci Can You Make a Pet of Him Like a Bird or Put Him on a Leash for Your Girls? inspirovanou sporným islámským svátkem Ašúrá.

Další zahraniční tvorbu uvede dvojice sourozenců Chuquimamani-Condori & Joshua Chuquimia Crampton, která díky krevní vazbě na prastarý jihoamerický lid Aymara tvoří silná díla opředená mystikou.

Oba tyto projekty spolu s projekcí Measuring the Level of Resistance Tary Najd Ahmadi pojí vykořeněnost jednotlivců a kultur napříč světem.

Do Olomouce se vrátí i belgický hudebník a performer Billy Bultheel, který během online ročníku PAF Home vytvořil unikátní intermediální počin The Minutes of Olomouc –⁠ letos spolu s Alexandrem Iezzim a dalšími umělci představí vizuálně sonickou hudební performanci 33 plugged 002.

Tvůrčí dvojice Ojoboca z berlínského kolektivu LaborBerlin Anja Dornieden a Juan David González divákům pomocí rafinovaných projekcí, rotujícího plátna a externího chvění nabídne hmyzí kinematograf External Shudders.

Z českých projektů se divákům představí například projekce z tištěného 60mm filmu Patterns Jana Kulky nebo dvě filmové performance Martina Ježka –⁠ Náš očistec a společně s Jaroslavem Tarnovským i intepretace díla E. F. Buriana Chceme umírat.

Herní program a herní kancelář Renesanci herního průmyslu, kterou nedávno nastartovala mladá generace, zaznamenal i festival a herní blok se v programovém schématu stává více a více prominentním. Herní program letošního ročníku nabídne komplexní průřez současnou i minulou tvorbou na poli deskových a digitálních her.

Během celého festivalu budou mít návštěvníci možnost zahrát si prostorovou hru Kompas Faust. Vhled do československé herní historie nabídne ve své přednášce Miroslav Žák, zakladatel unikátního videoherního archivu Visiongame.

Prezentace a komentované hraní představí digitální hru The Gray Man Richarda Harašíma, půjde o tzv. programový experiment, během kterého se účastníci pokusí v mezích tří hodin zmíněnou příběhovou hru dokončit.

Olomouc jako prostor pro umění

Dlouhodobým cílem festivalu je přinášet současné umění do neobvyklých prostor veřejného života, a tím oživovat místa, která mohou mnoha lidem jinak zůstat skryta.

Letos proběhne metamorfóza prostor pomocí klasického cyklu AniPromítaček –⁠ pásmo každé improvizované venue je vždy spjato s prostorem, ve kterém projekce probíhá –⁠ návštěvníci tak mohou zcela zdarma navštívit projekce v kočičí kavárně, Bistré krávě, klubu Vertigo, v pokoji hotelu Alfréd a Hermína, kavárně Miss Sophie’s, zmrzlinárně Tomivo Gelato nebo Kosmetickém salonu Ivy a zhlédnout zde filmy od současných mezinárodně ceněných tvůrkyň jako Joanna Kozuch, Diana Cam Van Nguyen, Adéla Babanová či Chintis Lundgren. Volně přístupné budou také výstavy ve čtyřech olomouckých galeriích –⁠ Vitríně Denisce, Galerii Véčko, Galerii PAF a Galerii XY.

V poslední zmíněné naleznou návštěvníci kurátorskou výstavu se všemi letošními soutěžními snímky jediné české soutěže zaměřené na pohyblivý obraz –⁠ Jiné vize CZ. Kurátorem Jiných vizí je letos Šimon Kadlčák a podle ohlasů z pražské události, při které byla představena desítka soutěžních snímků, je na co se těšit.

Program pro malé i menší

Kromě AniPromítaček, které potěší dospělé ale hlavně děti, si pro ty nejmladší festival přichystal i sérii bezplatných projekcí audiopohádek podcastu Kolíbka, které ve filmovém sále na Konviktu zpříjemní brzké ráno všem rodičům i dětem.

Vedle pasivní konzumace programu se děti budou moci aktivně zapojit do několika workshopů.

Dvojice designérek Lucie Polášková a Natálie Sodomková si pro ty nejmladší připravily hned dva workshopy –⁠ v dílně Kvarteto si děti vytvoří svoji vlastní karetní hru, při druhé dílně Pop-up si na své přijdou knihomolové se slabostí pro hezké interaktivní knihy.

O tom, že dětem kreativita nechybí, ale někdy jsou prostě jenom lenivé, přesvědčí návštěvníky workshopu Vyprávění je hračka Roman Štětina, sdružení Free Cinema je zase naučí jak napodobit Charlieho Chaplina.

Brzký příchod Mikuláše dětem připomene trojice čertovských pásem Čerchmanti podšití, Rohaté pohádky a O Čertovi, kde figurují snímky od klasiků jako Jiří Trnka, Josef Kluge nebo Pavel Koutský.

Děti do dvanácti let mají vstup na festival zdarma. Festival cílí na všechny věkové kategorie, středoškolským studentům tak ve spolupráci s Olomouckým krajem nabídne sérii komentovaných prohlídek výstav, prezentaci o současném vývoji počítačových a deskových her nebo hudební workshop.

V současnosti je možné zakoupit v předprodeji akreditace na celý festival za 1300 korun, nebo na jednotlivé dny.

Veronika Zapatová

