Jak je to v současné době se srážkami ze mzdy a jaké možnosti má soudní exekutor při vedení exekucí na podnikající osoby – to všechno se dozvěděli pracovníci občanských a dluhových poraden Arcidiecézní charity v Olomouci během přednášky exekutora Martina Štiky.

JUDr. Martin Štika přednáší pro pracovníky občanských a dluhových poraden v Olomouci. | Foto: Eva Rajlichová, se souhlasem

Akce se účastnilo na dvacet lidí, kteří se ve své praxi setkávají s dluhovou problematikou. Vzhledem k častým změnám na poli exekučního práva uvítali možnost získat informace přímo od soudního exekutora.

„Prezentoval jsem všechny praktické aspekty postupu soudního exekutora v rámci celého exekučního řízení. Průběžně se posluchači dotazovali na jednotlivosti, které aktuálně pracovně řeší,“ popisuje Martin Štika, který vede exekutorský úřad v Hradci Králové.

Podle jeho slov padlo hodně otázek, všechny se snažil poctivě zodpovědět a poradit posluchačům tak, jak by postupoval on sám. „Co mě překvapilo? Asi to, že posluchači vnímali např. aktuální nefunkčnost srážek ze mzdy nebo omezené možnosti soudního exekutora při vedení exekucí na podnikající osoby,“ dodává soudní exekutor.

Stejně jako další kolegové exekutoři, kteří se věnují přednáškovým aktivitám ať už pro seniory, dluhové poradce či studenty středních a vysokých škol, se snaží změnit nepříznivé mínění, které řada lidí v Česku o exekutorech má: „Mým cílem je postupně zlepšovat náhled veřejnosti na profesi exekutora a aspoň trochu vyrovnávat aktuální nelichotivý mediální pohled. Myslím, že funguje dobře, když mezi zaměstnance takových organizací jako je charita přijde přímo soudní exekutor.“

A zajímavost na závěr – Martin Štika byl také jedním z účastníků letošního Olomouckého půlmaratonu. Povedlo se mu ho zaběhnout ve výborném čase, k tomu mu prý (kromě tvrdého tréninku) pomohlo i to, že běžel v krásných kulisách města Olomouc.

