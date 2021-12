Dopisy, přání a dárečky poslali žáci z olomoucké ZŠ Zeyerova do Pohody

Vánoční čas je pro většinu z nás nejkrásnější období v roce. Měly by to chvíle strávené s našimi nejbližšími. To jsme si uvědomili i my, a proto jsme se v ZŠ Zeyerova, Olomouc rozhodli zpříjemnit Vánoce lidem v Domově seniorů Pohoda ve Chválkovicích.

Dopisy, přání a dárečky poslali ze ZŠ Zeyerova do Pohody. | Foto: Hana Kramářová