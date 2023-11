Divadelní soubor ochotníků Paseka slaví v sobotu 10 let od své 1. premiéry

Je to neuvěřitelné, ale už je to 10 let, co tato Sopka v Pasece začala doutnat a probouzet se k životu. Už je to 10 let, kdy se v září 2012 sešli první ochotní ochotníci v našem kulturáku s myšlenkou, že založí ochotnické divadlo. Měla to být jen taková „povedená taškařice“, abychom podpořili školní projekt Je nás slyšet, ale není nás vidět.

Štrúdl, 2017. | Foto: se souhlasem Jany Knápkové

Nakoupila se zvučící technika, na koleně se začaly vyrábět kulisy, podomácku se šily kostýmy, otvíraly se skříně po babičkách. První hra se pomalu začala probouzet k životu. A protože v roce 2012 se na pasecké návsi objevili dva úplně stejní vodníci, školní děti je pojmenovaly Lojza a Aloiz, pan Zdeněk Knápek o nich napsal scénář pro nově vznikající Pasecké generační divadlo (tak jsme si tehdy říkali) Mlsný vodník, aneb zač je v Pasece koláč. „Vodník“ měl premiéru 2. listopadu 2013 při oslavách 355 let od založení školy v Pasece. Za těch uplynulých 10 let jsme nacvičili a sehráli 8 divadelních her, přežili jsme covidou odmlku, souborem prošla velká spousta herců, nehráli jsme jen na naší domovské scéně, ale i v okolních městech a vesnicích, dokonce jsme zváni až na hranice s Polskem do Kraše… Hlušovické divadlo HLOD míří se svou komedií Nejlepší jsou studený do Bohuňovic Po úspěšném Mlsném vodníkovi, kterou jsme jako Pasecké generační divadlo sehráli ještě několikrát na jiných jevištích v okolí, nám dvorní autor Zdeněk Knápek napsal další dvě „taškařice“ oslavující důležité události v Pasece a okolí. To už jsme však naše divadlo přejmenovali na Habsburské divadlo Paseka. V roce 2014 mělo premiéru Odhalení v Pasece. Hlavní postavou byla jeho výsost arcivévoda František Ferdinand d´Este. Dle našich „zaručených“ a „historicky podložených“ zpráv se totiž měl v Pasece poprvé setkat se svou budoucí manželkou hraběnkou Žofií Chotkovou. Na podiu nám nejen zpěvem, hrou na flétny, ale i scénkami pomohly školní děti, císařskou hymnu zazpívali tehdejší pan farář Mgr. Pavel Hödl a Brian Knápek, na housle doprovázel Vojtěch Bolard. Za rok jsme si připomněli další slavné výročí, a to 100 let od založení Zemské plicní léčebny v Pasece původním muzikálem Zdravé povětří. Slavnými osobnostmi se to opět na jevišti jen hemžilo. Svou návštěvou nás poctil anglický král či arcivévoda Evžen Habsburský. Špalírem a zpěvem je vítaly pasecké školní děti vedené učitelkou zpěvu a muzikální terapeutkou v sanatoriu. Na podiu se zpívalo, tančilo, léčilo, veštilo… a diváci se smáli, všechny nás to divadlo bavilo. Z Olomoucka do hlavního města na fantastický Signal festival Praha Dlouho trvalo, než jsme našli originální název našeho divadla, než jsme se stali Sopkou. Píše se rok 2016 a my jsme podle našeho dvorního autora změnili pojmenování divadelního spolku i žánr. Tentokrát nám pan Knápek napsal pohádku Jak Mňoušek a Liška Eliška zachránili prince Pajduláka před hloupým Honzou, jež byla charakterizována… Pohádka vhodná pro ctitele původních divadleních her, posluchače klasické rockové hudby, milovníky hororu a napětí i pro pěstitele dýní. A protože to byla pohádka hudební, navázali jsme báječnou a dodnes trvající spolupráci se skupinou Galaxie z Pohořan, která rovněž v letošním roce slaví, a to 45 let od svého založení. Kluci nejen zhudebnili texty písniček (nebylo postavy, aby si ve hře nezazpívala), ale rovněž si na premiéře naživo zahráli. Hru jsme s úspěchem mnohokrát opakovali a zahráli si ji v blízkém i dalekém okolí. Název měla věru dlouhý, špatně zapamatovatelný, tak jsme jí začali podle hlavný postavy říkat Dýňovka (Dýňová královna) nebo taky Pajdulák, podle prince. Již XII. benefiční koncert v kapli v Sedmi Dvorech měl mimořádný úspěch Píše se rok 2017, pasecké pódium již rok zdobí nové opony a pro divadlo Sopka je to rok významný! Na premiéře další hry 4. listopadu, tentokrát humorného detektivního příběhu s písničkami Štrůdl jeho veličenstva Uriáše Hípa, jsme naše divadlo již definitivně (tedy naposledy) přejmenovali. Pokřtili jsme je a sebe na Soubor Ochotníků PaseKA – tedy SOPKA. Náš kamarád Peťa Sič nám nechal grafičkou vyrobit logo. Jsme opravdu jako sopka – sršíme nápady, energií, nabízíme překvapivé zvraty v ději, rozdáváme dobrou náladu a smích, ten často vybuchuje z publika při našich představeních. Děkujeme, naši věrní diváci. Štrůdl byla sice hra pohádková, ale více si ji asi užili dospělí než děti. Při přestavení jsme zpívali rockové písničky převážně z repertoáru britské skupiny Uriah Heep s našimi texty. O hudební aranžmá se opět postarala skupina Galaxie Pohořany. Olomoučtí cyklisté vyrazili za krásami Hradce Králové. Tři si vyšlapali medaile Štrůdl byl také dosud jedinou hrou, ve které si zahrála režisérka divadla, Rejža jako anglická lady Ch.D., jež byla tou detektivem Blešokem Holpesem hledanou zlodějkou. Na podiu se pohybovaly jen osoby vysoce společensky postavené. Navštívili nás císař s císařovnou, francouzská Bona, baronka Liška, kněžna Tygřice, hraběnka Kočička či komtesa Kopretina. Bábinka Aninka s Vildou upekli široce dalece vyhlášený štrůdl, na který nás pozvali nejen během detektivky, ale po skončení hry pohostili i všechny diváky. Štrůdl byl také poslední hrou, kterou pro nás pan Knápek napsal. Ale na obzoru, tedy na internetu, se objevil autor jiný, pan Petr Tomšů. On nás sice zná jen podle jména, na jeho webových stránkách jsme však uvedeni mezi dalšími ochotnickými divadly, které jeho hry uvádějí. Ač nás nezná, role nám sedí jak šité na míru. Děkujeme všem našim autorům . I v dalším roce jsme v rockovém námětu setrvali. Naše hra Kterak Honza zase nedostal princeznu za ženu byla tak trochu motivována a svým dějem postavena na písničkách Aleše Brichty (skupina Arakain). Princezna „Kačka“ měla takovou zálibu v drsné muzice a hře na elektrickou kytaru, jíž rušila nejen noční klid v království, že ji místní čarodějnice zakleli v Bílou paní. VIDEO: Malebné uličky i pohádkové hrady aneb Za zajímavostmi severních Čech Jak už to v pohádkách (i v těch pro dospělé) bývá, Honza princeznu vysvobodil, ale odměnou mu nebyla princezna, ale dobře vynášející řemeslo královského doktora . Fotografie z premiéry je i naší profilovou na facebookových stránkách. Připravujeme jejich velkou rekonstrukci a stejně tak i webových stránek, www.divadlosopka.cz, přinášející medailonky všech herců, kteří dosud divadlem prošli, nabízející ohlédnutí za naší historií a hlavně prostřednictvím ní chceme naše diváky informovat, co se v divadle děje, co chystáme a kam za námi mohou přijít. VIDEO: Čtenáři výletují aneb Z Bludova na rozhlednu Háj A není to jen jeviště domovské scény, stali jsme se tak trochu „zájezdovým divadlem“ a zahráli jsme si již na mnoha „divadelních prknech“ – v MKZ v Uničově a ve Šternberku, v kulturních domech na Pohořanech, v Mladějovicích, ve Velké Kraši, v Jívové, hráli jsme pro klienty Domova seniorů v Komářově i na Sanatorce, rovněž na otevřených scénách na nádvoří Hradu Šternberk, na Dni dětí na Mutkově a již třetím rokem jsme si zahráli na v okolí velmi oblíbené akci Dni otevřených vrat v Babicích. A považte, zde máme opravdu unikátní podium – velkou traktorovou vlečku . Rok 2019 byl rokem změn v souboru. Ze zdravotních důvodů do divadelního důchodu odešel zakládající člen divadla Milan Ptáčník. A naše řady se rozšířily o dva nové členy, Evu Vejrostovou a Mirka Ondrušika. Zvukařem se stal a na štace s námi jezdí Honza Kukučka. Zalíbila se nám hra Petra Tomšů Líný Kuba aneb Holé neštěstí. Hlavní roli si vystřihl bravurně právě Mirek Ondrušik a slávu našeho divadla zavál až k polským hranicím do Velké Kraše, do jeho rodiště. A jeho diváci ho i celé naše divadlo odměnili velkým potleskem, stejně tak jako při premiéře diváci u nás doma v Pasece a pak i po „celém kraji“. Tato hra měla několik „premiér“. VIDEO: Svézt se doubledeckerem v Ostravě můžete i na podzim a v zimě Divadlo nám přinášelo radost, měli jsme krásné kostýmy, dekorace, kulisy, slávu a jméno, naučili jsme se v hrách používat scénickou hudbu a ruchy a v tom PIC – kulturní lockdown. Všichni víme, co to znamenalo, zákaz vycházení, sdružování se, všechny kulturní akce byly zakázané… A tak jsme po dva roky (2020 a 2021) neuvedli žádnou novou hru. Až zase v roce 2022 Obecně prospěšná strašidla… … Tato hra se dočkala od jara, kdy měla v Pasece na Josefa svou premiéru, snad nejvíce repríz. A už má za sebou bohužel i svou derniéru, avšak kdo ví. Tedy poslední představení. Neb náš kostlivec, alias Ondra Přidal, už odmítá stěhovat tu nejvýraznější, a také nejtěžší rekvizitu, skříň. Tímto bychom rádi poděkovali nejen jemu, ale také společnosti Paseka, zemědělská, a.s., za dlouholetou podporu a sponzorské příspěvky. … Strašidla měla netradičně svou premiéru na jaře. Všechny ostatní hry jsme vždy začali studovat a umělecky ztvárňovat od začátku roku a s podzimními plískanicemi ji zahráli našim věrným paseckým divákům. Avšak právě covid nám přidal několik měsíců ve zkušebně navíc. A protože máme mezi sebou Pepu (Hlouška), zakládajícího člena divadla, dali jsme jemu a všem Pepíkům představení k svátku. A nově jsme pozvali diváky po produkci na „divadelní večírek“ Čaj o páté. Jak se pravilo na plakátech, k tanci a poslechu zahrála skupina Galaxie Pohořany. A z čajů se už stává tradice. Je příjemné, když po představení můžeme zůstat s našimi diváky, společně si zatancovat a pobavit se.Díky kapelo!. … Ve Strašidlech se také v alternacích vystřídalo snad nejvíce herců za celou dobu působnosti našeho divadla. V roli policajta si zahráli postupně pánové Mirek Sivek, Jirka Horák, Standa Horák, do role právníka byla nakonec namísto tatínka, jenž musel ze zdravotních důvodů na krátký čas hraní omezit, obsazena Anežka Sivková a stala se opravdu super posilou našeho divadelního ansámblu. Pohnutá historie zaniklých obcí Libavska aneb Neděle na Staré Vodě Však uvidíte, v našich dvou nových divadelních hrách, které připravujeme k našemu výročí a pro novou divadelní sezonu. Pohádku pro malé diváky spisovatele Jana Vladislava, ovšem tak trochu jinak, zkrátka v úpravě pro divadlo Sopka, O opravdovém princi a opravdové princezně a skoro pohádkový příběh s humorem pro dospělé Rozmazlený princ, jehož autorem je Ondra Přidal. A nebojte se, malý i velký divák se určitě bude po celou dobu představení dobře bavit!!! … A Jak se chystáme naše desetiletí oslavit? Tak to je na samostatný plakát. Pozvánka na oslavy 4. listopadu.Zdroj: se souhlasem Jany Knápkové … Zveme srdečně naše věrné diváky i diváky, kteří dosud žádné představení neviděli a jsou zvědaví, kdo vlastně jsme, všechny herečky a herce, kteří si v našich hrách za těch 10 let zahráli. … Moc se na Vás těšíme a děkujeme všem sponzorům a mecenášům, divákům a Obci Paseka za podporu, kterou našemu divadlu po celých těch 10 let projevují. A kdo by náhodou nestihl oslavy v Pasece, bude vítán o týden později v Kulturním domě Pohořany (Dolany), tedy 11. listopadu, kdy oslavy divadla ještě obohatíme o oslavu 45 let od založení hudební skupiny Galaxie Pohořany. Na tuto povedenou akci přijedou muzikanti, kteří s touto skupinou hráli či dosud hrají. Srdečně zveme, připraveno je bohaté občerstvení a dokonce i tombola… Jana Kukučková a divadlo Sopka,

Jan Kukučka, skupina Galaxie