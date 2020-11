„U nás každý den od 8 hod. Děti se učí český jazyk, matematiku, angličtinu. Za mě rozhodně lepší než v březnu. Děti nemusí tolik úkolů dělat sami nebo s rodiči, tak jak tomu bylo, (ne že by mi to osobně vadilo), ale hlavně pro děti je to příjemnější." Veronika Křápková

„Je to náročné - mám dva syny, druhá a šestá třída. Zatímco se mi zdá, že starší toho mají méně, ten mladší toho má více a pak se samozřejmě vzteká, proč má starší volno, když on musí pracovat. Také je to složité ohledně PC techniky, starší pracuje na mém počítači, který pak já samozřejmě nemůžu používat k práci, ten mladší má sice "jen" tři on-line hodiny za týden, ale zato má zadáno velké množství práce na týden. A ve druhé třídě opravdu nezvládá spoustu úloh vypracovat samostatně (s tím souvisí i jeho sluchové postižení - ve škole má skvělou paní asistentku). Já mám výhodu home officu, ale se dvěma školou povinnými dětmi doma opravdu nic neudělám. Leda o víkendech a po večerech." Madla Pospíšilová

„Děti to baví, deváťák má výuku dle rozvrhu. A páťák má 2-3 hodiny výuky, vetšinou od 9:00. Jo, není to jako běžná škola, ale myslím, že v rámci momentální situace je to super řešení, opravdu tu škoklu částečně nahradí." Eva Kasparová

„Za mě a naši školu spokojenost. Už v březnu měly obě dcerky on-line výuku a úkoly jako vždy. Teď máme to samé, jen méně úkolů, protože učivo stihnou probrat přes PC. Začínají normálně v 8 a jedou podle rozvrhu." Modroočko Králíkovic (facebook nick)

„Mám sestru v páté třídě a bratra v první, čili někdy se zadaří, že telefonuji oba naráz, takže mezi něma tak přelítávám, ale mají naprosto skvělý učitelský sbor." Míša Běhalová

„U nás funguje, děti maji v průměru pět hodin výuky denně, někdy se hodina o nějakou minutku kráti, ale jedou podle rozvrhu. Za mě spokojenost a pochvala." Iveta Paletová

„Za naši školu katastrofa, 3x po půl hodině týdně matematika a čeština, 2x po půl hodině týdně AJ a zbytek pošlou do edookitu a rodiče učte za nás."

Petra Janečková

Petra Janečková

„Mám vnučku, která chodí do první třídy. Je to pro ní těžké. Sotva začala chodit do školy, tak už tam nechodí. Mají hodně úkolů, co musí udělat. Ve škole by to bylo určitě lepší se učit. Nezávidím rodičům tady tuto dobu. Ještě, že moje děti toto nezažili." Marie Vybíralová





„Na první hodinu se nedokázala paní učitelka připojit. Další hodina trvala jen 30 minut, protože zkontrolovali domácí úkoly a tím to skončilo. Jinak výuka probíhá tak, že mailem dostaneme úkoly a ty buď posíláme učitelům mailem zpět ke kontrole a nebo to kontrolují při videokonferenci. Z pohledu rodiče toto není ze strany školy on-line výuka. Výuka probíhá tím, že opět učí rodič a škola pouze kontroluje a zadává úkoly." Jana Novotná

„Vnučka je v prvním ročníku střední školy, výuka občas online, většina distančně zadáním úkolů. Teď na prázdniny dostali tolik úkolů s termíny odevzdání právě v jejich době, že odjet třeba na chalupu nepřipadá v úvahu. Není tam internet." Hana Flegelová

„Syn na střední, bez problémů. U dcery je to podstatně horší. Studuje 4. ročník JAMU a se zavřenými divadly pro ni studium skončilo. To se distančně vyučovat nedá." Len Ka (facebook nick)

