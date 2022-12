Děti ze Špičkové školky vydaly vlastní kuchařku. Pokřtil ji Tomík na cestách

VIDEO/FOTOGALERIE/ Do pořadu MasterChef Junior by se asi přihlásit ještě nemohly, i tak je ale dvacet dětí ve věku 2 až 6 let, kteří navštěvují MŠ ve Špičkách spoluautory kuchařky, která bude s přibývajícími léty jenom získávat na hodnotě. Je totiž plná receptů, které si děti samy (!), jen pod vedením učitelek MŠ, den co den chystaly v rámci přípravy svých dopoledních svačinek. Za příspěvek velmi děkujeme Janě Kubáčové.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Burza plyšáků, Marmeliáda a křest kuchařky Svačinky ze Špičkové školky. | Foto: se souhlasem Zuzany Stejskalíkové

A její existence byla obrovským překvapením! Ačkoli publikace vznikala téměř tři roky, my, rodiče dětí, jsme o tom neměli ani tušení. A tak jsme pak všichni společně ve čtvrtek 24. listopadu jen s údivem a nadšením přihlíželi tomu, jak Tomík na cestách, vycházející hvězda české cestovatelské scény, člověk s úžasným humorem, který ochutnal jídlo v indických slumech i afrických chýších, křtí téměř padesátistránkovou publikaci Svačinky ze Špičkové školky. Skaličkou prošel Mikuláš se svou početnou družinou. Podívejte se Akcí, kvůli které jsme se ale původně všichni na utajeném křtu sešli, byla Burza plyšáků. Výměnný obchod, jehož myšlenka vznikla na jedné ze schůzek Ekotýmu jako výsledek debaty o tom, co s plyšáky, se kterými už si nikdo nehraje. Napadlo nás, udělat před darováním dětem ještě jednou radost. Rodiče s dětmi si rozdělili úkoly a akci společně připravili. Školkové děti napekly linecké koláče, do kterých daly různé druhy marmelád, které zbyly z Marmeliády. Tu školka nedávno také uspořádala. VIDEO: Vánoce v Hranicích. Kluziště, betlém, punče, Martin Chodúr i Josef Vojtek Líbí se mi, že školka učí děti jak se o prostředí, ve kterém žijí, dobře starat a aktivně zapojují do akcí i nás rodiče. Jako třeba paní Radku Kunovskou, která se na Burze plyšáků postarala o zábavu v podobě fotokoutků, malování na kamínky a mimo to stojí také za povedeným grafickým zpracováním už zmíněné kuchařky. No a zbylí plyšáci? Děti si samy odhlasovaly, že ti půjdou na charitu. VIDEO: Vánočně laděnou hranickou Galerii M+M zdobí stovka betlémů. Podívejte se Ráda bych, coby členka Ekotýmu, paní ředitelce i všem učitelkám školky z celého srdce poděkovala za to, že díky nim budou mít naše děti na svoji MŠ ve Špičkách opravdu Špičkové vzpomínky! Jana Kubáčová,

členka Ekotýmu Špičkové školky Středolesím chodil Mikuláš. Čerti do pekla tentokrát nikoho neodnesli V Klokočí tvořili. Ovocné stromy v nové ovocné aleji budou mít svého patrona