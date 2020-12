Jednalo se o rukavice, čepice, nákrčníky, botičky, zavinovačky, hnízda a spoustu dalších krásných věcí.

Tento dar převzala hlavní sestra Dětského centra Ostrůvek Magda Pilková, která dodává: „Dětské centrum ostrůvek, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, je zdravotnické zařízení, kde se staráme o děti nejen ze sociálně slabých rodin, ale i o děti postižené a předčasně narozené nebo o děti po komplikovaných porodech. Tyto dárky využijeme pro každodenní péči a starost o děti.“

„V našem zařízení pracuje specializovaný tým složený z pediatra, sester, psychologa, sociální pracovnice, speciálního pedagoga, fyzioterapeuta, který se o tyto děti stará s obrovskou láskou“, doplňuje vrchní sestra Renáta Benýšková.

„Naše vláda aktuálně upřednostňuje seniory ve všech ohledech. Opuštěné a nezaopatřené děti vlastně nikoho nezajímají. V dětech je ale naše budoucnost. A dnešní rozhodnutí vlády naší země budou mít dopad na život našich dětí. Proto jim chceme pomáhat. Myslíme, na ně. Nebudou to mít v budoucnu vůbec lehké,“ vysvětluje ředitel společnosti Benevita Karel Křtěn. Společnost, kterou vede, zaměstnává primárně invalidy a má pobočky po celé České republice.

Invalidům hledám zakázky na práci, ale zároveň připravujeme věci, které darujeme bezplatně. Jako třeba roušky pro zdravotníky do první linie nebo potřeby pro dětská centra. Je skvělé být součástí pomoci od lidí lidem. Solidarita v dnešní nelehké době není jen běžná. Můžete chtít pomáhat, ale pokud za sebou nemáte zázemí společnosti, která vás podpoří, není to jednoduché. Jako třeba v Benevitě: materiál a vše potřebné k výrobě zakázky hradí vedení společnosti. A mí kolegové pak do toho vloží své dovednosti a věci ušijí.

„Chtěli bychom za všechny zaměstnance a děti Dětského centra Ostrůvek mnohokrát poděkovat firmě BENEVITA za tento krásný dar“, shodně uzavírají Magda Pilková a Renáta Benýšková.

Kateřina Hamr