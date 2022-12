„Snažíme se motivovat děti s epilepsií, aby se nebály zapojit do soutěží a dokázat, že jsou stejně šikovné jako jejich zdraví vrstevníci. Letošním zadáním bylo nakreslit zvíře. Děti ukázaly svou kreativitu a pojaly téma různými způsoby. Některé malovaly své domácí mazlíčky, jiné exotická zvířata. Část dětí do kreseb promítla svou nemoc a to, jak se s ní vypořádávají,“ říká za organizátory Monika Bártová ze společnosti UCB, která soutěž pod záštitou spolku EpiStop pořádá.