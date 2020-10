Čtenářská výzva: Proměny vašeho města či obce, zapojte se a pošlete nám fotky

Čtenář reportér





Zavzpomínejte a pochlubte se, jak se ve vašem městě či obci proměnila během let či měsíce oblíbená místa. Stejně jako Martin Fill, který nám zaslal fotografie zachycující proměnu podchodu na rohu Denisovy a Univerzitní ulice v Olomouci. Pokud nemáte fotografie zachycující původní stav místa, nevadí. Stačí zaslat snímky ze současnosti, a to "co bylo před tím" popsat na pár řádcích.

Podchod v domě na rohu Denisovy a Univerzitní ulice v Olomouci | Foto: Martin Fill