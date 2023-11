Naši Zeyerku navštívila ve čtvrtek 12. října Česká televize, aby natočila reportáž o projektu Dotkni se vesmíru.

Česká televize na ZŠ Zeyerova, Olomouc. | Foto: Jakub Radič, se souhlasem

Ještě před příjezdem redakce jsme vytiskli snímky zakřivení Země, které jsme pořídili minulý rok, a připravili naši sondu. Vybraní žáci si přichystali vstup, v němž měli divákům přiblížit činnosti, jaké mají na starost v rámci projektu.

Reportérka s kameramany byli mile překvapeni naší přípravou. Po natočení ilustrativních záběrů se uskutečnily rozhovory se žáky. Redaktorka si povídalia s jednotlivými členy vesmírné posádky – Adélka popisovala, z čeho jsme sondu sestavili; Standa demonstroval funkčnost jednotlivých částí sondy a Marek vysvětloval, jak zachytíme signál GPS z družice na našem radiovém přijímači.

„Čekání na příjezd redakce bylo hodně napínavé. Přestože jsme už podobnou reportáž jednou natáčeli, tentokrát to bylo jiné. Nechtěli jsme totiž zklamat své spolužáky a rodiče, protože vysílání bude nejen v rámci regionu, ale po celé České republice. Když však do naší třídy vstoupila paní redaktorka s kameramanem, najednou se vše změnilo. Náš strach i obavy se vytratily. Pro nás všechny to byl nezapomenutelný a jedinečný zážitek,“ sdělily své dojmy Adélka a Terezka.

Pro redakci jsme si připravili zajímavé zpestření reportáže – demonstraci vypuštění naší sondy do oblak. Tato sekvence se stala vzrušujícím přídavkem natáčení. Jakmile se sonda ztratila v dáli, znamenalo to pro poslední záběry.

Ještě v týž den se upravená verze reportáže vysílala v rámci programu Události v regionech. Zda se nám účast v reportáži podařila, můžete posoudit sami. Jsme všichni rádi, že máme možnost se tohoto jedinečného projektu účastnit a podávat o něm podrobné informace.

Jakub Radič, 9. A,

ZŠ Olomouc, Zeyerova 28