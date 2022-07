Letošní ročník se pochodovalo za devátého velitele v pořadí, podplukovníka Petra Pavla. To byla hodnost, ve které velel tomuto elitnímu útvaru. Dnes arm. gen. v.v., co by rovněž bývalý náčelník Generálního štábu a bývalý předseda vojenského výboru NATO v Evropě, přijel osobně na místo, kde strávil mnoho let své vojenské praxe.

Celkem velelo VÚ 8280 s působností v Prostějově patnáct velitelů. Osobně se letošního ročníku zúčastnilo 7 velitelů a dvě manželky po dvou zemřelých velitelích – paní Věra Mansfeldová a paní Hana Skácelová, které mimochodem nevynechaly ani jeden ročník pochodu.

Bývalé velitele, ale i náměstka primátora Jiřího Rozehnala, starostku Plumlova paní Gabrielu Jančíkovou, starostu Lipové pana Františka Šustra a další partnery a sponzory přivítalo v sobotu ráno téměř 600 lidí z Čech, Slovenska a Polska.

Generál Pavel po krátké zdravici odstartoval startovací pistolí 17 běžců, kteří vyběhli na 31 km dlouhou trať.

Mezi běžci letos nechyběl ani bývalý velitel 601. skupiny speciálních sil a nový náčelník Generálního štábu generálmajor Karel Řehka. Do cíle doběhl jako čtvrtý.

Na 31 km trať se vydal i velitel, jehož jméno pochod nesl. Akce začala už v pátek, kdy na vojenskou základnu přijeli veteráni z těch větších dálek. Celý víkend se nesl v přátelském a pohodovém duchu. Ze statistik je zajímavé to, že přijelo 102 pochodníků již podeváté, tedy pokaždé. Každý šestý účastník byla žena a akce se zúčastnilo téměř 50 dětí do 18 let.

A jak hodnotí akci předseda spolku Červené barety, z.s. Jindřich Starý? „Příprava a organizace takové akce je každoročně velmi náročná, ale když vidíme ten obrovský zájem o setkání, zájem o to, prožít opět několik hodin s lidmi, kteří zasáhli do jejich životů, a poté spokojené výrazy v obličeji, když odjížděli do svých domovů, tak nás to vždy nakopne do příprav dalšího ročníku.“

Akce se pravidelně zúčastňují nejen veteráni výsadkových jednotek z Čech, Slovenska a Polska, ale i současně sloužící, lidé z jiných ozbrojených sborů, ale i příznivci a sympatizanti tohoto projektu.

Desátý ročník se uskuteční 24. června 2023 a ponese jméno po dalším veliteli, a to plk. Josefu Trojanovi. Organizátoři děkují všem partnerům a sponzorům, bez kterých by bylo velice obtížné pochod zorganizovat.

Stejně tak patří velké poděkování celému organizačnímu týmu, který věnoval svůj víkendový čas k tomu, aby přispěl ke zdárnému průběhu celé akce.

Michal Mucha

