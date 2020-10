Smrt si přijde

pro každého.

Říká se to.

Prý…

Na něj

jediného

však zapomněla!

Trpělivě na ni čekal…

Byl přece starý.

Co to však dnes znamená?

Co, proboha?!

Umírají mladí,

nemocní,

lidé se svíčkou,

jež sfoukne

z nečekání a

ještě zatepla!

On však

jako kdyby už nebyl;

sám tomu nevěřil…

Smutný ze života

trpělivě čeká

na konec.

Přijde?

Brzy…?

Čeká sám,

a čeká

na své blízké,

jež zemřeli,

když nebyl s nimi,

ovšem všechny

(do posledního)

je má vryté v srdci.

Ozvěny jejich hlasů,

tváře svých milovaných;

to vše pevně uschované

v šupleti vzpomínek… opakujících se v cyklu.

Na něj samotného

se smrt vykašlala,

ignorací, jež za živa

stravuje jistotu,

že to jednou skončí.

Pokud to skončí (?)

poděkuje své smrti

v několika (!) jazycích…

I přesto, že

on

&

jen

on sám

si vykope vlastní hrob,

přec ne(z)bude nikdo,

kdo by to udělal za něj!

Jako poslední

zhasne svíce

v rozbředlé zemi…

Ta jeho???

Musí jen doufat… musí věřit!

Tomáš Přidal