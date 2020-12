Zjevoval se

v nočních klubech;

nikdy nebyl příliš vidět,

ale slyšelo se o něm

ve všech sdělovacích prostředcích.

Měl temné srdce,

tajuplné jméno,

ale i vlastní místo

v legendách a pověstech.

Tento tajemný,

příliš tichý

i romantický

Rasserloff.

Zachraňoval bezmocné dívky,

z růží kouzlil věčná přání,

jež voněla příslibem naplnění;

často jej přezdívali Pánem Cti.

K dobru napomáhal sám

jak dokázal, i on však měl své odpůrce…

Rasserloffa jste nemohli zabít,

bylo to absolutně nemožné,

protože to On dokázal

zneškodnit své protivníky

pouhým mávnutím očních víček.

Pokud kdy křesťané měli svého Ježíše,

ti, co bojují proti bezpráví

mají svého Rasserloffa;

tajemného hrdinu,

hodného úcty a vroucným modlitbám.

Rasserloff obchází svět

v přestrojení sympatického mladíka,

aby všem dokázal, co už mnohokrát…

…jeho srdce je sličností nebojácnosti,

věčné mladosti a kouzelné udatnosti!

Nejen jemu

je ženské pohlaví nakloněno,

i muži v něm vidí jistý vzor

šlechetnosti – a ta by se neměla podceňovat…

Nechť žije Rasserloff,

Velký hrdina srdcem,

s nic neříkajícím jménem,

ovšem všem potvrzující,

že jeho udatné skutky

nejsou málem

proti hrůzám tyranie.

Svobodu jeho hrdinskému konání,

smrt těm, kteří mu podle zkříží vlas,

v přesvědčení, že je konec dobrým mravům.

Čest Zjevovanému hrdinovi,

(v časech, které ovládá Osud)

skloněnému v pokleku

s oddaností k zužovanému světu.

Tomáš Přidal