Věnováno památce Markéty Popelkové, (*6. 7. 1993 ˗ †27. 9. 2022), nejčistší duši, co spatřilo světlo…

Věnováno památce Markéty Popelkové | Foto: Se souhlasem rodiny Tomáš Přidal

V(d)ěčnost samotná je tak krásná…

Tomáš Přidal

Laskavé teplo vychladlo,

labutě obkroužily zapadající slunce

& v náhlé chvíli vymizela všechna radost,

pohasla – jako nikdy dříve…

Co jsi znamenala

pro svoji rodinu,

to nikdo nevyvrátí,

ve vzpomínkách s nimi

zůstaneš napořád.

I s těmi, kteří na Tebe myslí,

zůstaneš tu,

a my Ti dáme stejnou lásku,

jakou jsi Ty darovala nám,

když jsme hmatatelně

cítili Tvůj úsměv,

viditelně se těšili z Tvého jasu

& zálibně sledovali Tvé uvážlivé kroky.

Otisk Tvé duše

je stále živý;

odkaz, který jsi nechala světu

je čistým pohlazením

do útrob tíživých pocitů & jestliže

Tento Den byl Tvojí poslední návštěvou

v těchto zeměpisných šířkách,

věř, že, až se spojí odlehlé břehy,

sami poznáme, že

v(d)ěčnost samotná je tak krásná,

jako bychom navěky milovali,

s vědomím, že láska

nikoho z nás neopouští…

…a my dál nedopustíme,

aby to nejčistší světlo

padalo a mizelo do tmy;

neodpustíme si slzy, ale ani pousmání,

že pro nás jsi & budeš hřejivým okvětím nejmilejších vzpomínek.