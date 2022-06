Tomáš Přidal



Před lety

nám otec mého táty,

tedy můj dědeček,

namaloval velký dům

se slovy, že nyní patří nám.



„Odteď je váš,

je to dárek - ode mě,”

řekl než umřel.



Byl to vskutku

velký obraz,

velikosti tří pater;

když jsme do něj vstoupili,

jakmile jsme překročili rám,

s netajeným úžasem

jsme zadržovali dech…



Byl skvěle vystínovaný,

prostorný, ale přece útulný,

zamiloval jsem si ho,

miloval jsem ho jako dědečka,

než osudného dne,

když měl opici,

opustil naši rodinu.



Jeho smrt nás zarmoutila,

ale on pro nás měl ještě

jedno překvapení…



Nakreslil nám ochránce

našeho domu;

levharta s mírumilovnou tváří,

napohled stejnou mimikou

jako měl dědeček,

ovšem ve zvířecí podobě.



„Táta měl opici

a my máme levharta,”

zažertoval jednou můj otec;

nebyl to zrovna vhodný vtip,

ale už byl vysloven…



Víte, děda hodně pil,

odnesly to propitá játra,

někdy si kladu otázku,

zda si skutečně nenakreslil

i onu opici, jako svého sluhu

či služku (podle pohlaví, které znázornil);

byl to opravdový detailista

co se týkalo kresby,

a já ho za to obdivuji,

pořád budu…



Naši rodinu trápilo,

že už tu s námi není,

ale stejně tak jsme

byli rozmrzelí z toho,

že to, co dokázal nakreslit,

ten svůj boží dar,

nepředal nikomu z nás.



Třeba mé sestře,

která měla představu

o svém klukovi;

svoji vizi vzhledu

však nedokázala oživit.



Stejně jako když

se táta rozčiloval,

že v lednici

není žádné pivo;

a oživit kresbou ho nedokázal.



Neměl patřičné výtvarné schopnosti

jako náš dědeček…neuměl kouzlit.



A já si chtěl

nakreslit svého

starého dědečka,

nejlépe podle fotografie,

vdechnout mu opět tužkou život…



…i když jsem věděl, že je to nemožné,

pro něj to však za života nemožné nebylo.



To co náš děd dokázal,

to své tajemství kresby,

která ožívá,

si odnesl s sebou…



…ale levharta a dům

nám daroval jako upomínku

na sebe – jako něco, co přetrvá i po nás…





Jeho kresby byly & jsou věčné.

