Na pevné šňůrce

napíná svaly,

na krku visí

osmero hladovějících,

otevírá oči

slunečným oknům dní,

drží se zkrátka

před trapiči lidstva,

pouští si žilou,

aby jiní mohli

plavat pryč,

a odsekává v kameni

iniciály božích jmen,

jde s dobou,

i když často pěšky,

se zrakem to není tak zlé,

aby nenašel jehlu

v kupce sena,

raději sám sobě jámu kope,

a ve snech se hrabe

na povrch pravda o tom,

že on je ještě zapotřebí,

než aby padaly

dotazy, které by

mu nejspíš ublížily,

na nikoho neuvaluje vinu,

protože sám cítí,

že se na něho valí

zodpovědnost ze všech stran.