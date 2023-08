Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

S tebou chci létat

Tomáš Přidal

Milé Otavínce, k dnešním jmeninám & ve věčném přátelství

V polibcích chci s Tebou létat,

uhýbat bleskům a bezpráví,

z hvězd nebeský prach ometat,

své Múze přebásnit, co druhému nepovím.

Co urobím za hranicí cenzury,

to je jiný svět, kterému Ty vládneš,

zde padají urážky i poklony shůry,

z nadsvětí, kam nechodí prázdná lež.

Tak běž, střež se krátkosti

svých pohledů na vzdálené míle,

nebraň se křehké známosti,

i kdyby teď měla pominout ona osudná chvíle.

Je to Ona & Tvůj krok,

vzletný, ptačí (a to stačí?),

(s)padneš-li jako anděl - jsi do ní cvok,

jež měl hlavu v oblacích - přec cestu k zemi kratší.

Láska nás životem zlehka vláčí,

jednoduše nám dává i ubírá,

žhaví v nás touhu dračí,

s láskou se hrdinně žije, ale i umírá…

