Tomáš Přidal



Muži, okovaní trpělivostí

přišli na večerní radovánky

s ženami okouzlujících úsměvů,

které zaklejí nejedno pánské srdce

. . .

žádné pěstní souboje

možná taneční, i když

kdo by chtěl zvítězit

v tanci nožů a nohou,

když nemá zdravé tělo

a nožů chybí i přesto,

že nohou přebývá

. . .

kasta vyšší moci

mocných mužů s

ryze podnikatelskými

záměry

a žen, které mají

na tváři tolik líčidla

co v hlavě inteligence

je rozmanitá jako

kulty náboženství

po celém známém světě

. . .

všichni si ukazují

obsahy svých peněženek

a vyměňují si bankovky

v kartách a pokeru

. . .

někteří mají

sakramentské štěstí

a vyhrávají velké peníze

. . .

poražení mají štěstí

v lásce, hlavně ti,

kteří ji již dlouho hledají

a úspěch se nedostavuje

. . .

v blízkosti tanečního parketu

stepuje znuděný tanečník

s dřevěnýma nohama

nohy se střídají v divokém tanci

je to nezvyklé, ale funguje to

i přes jeho handicap

. .

půlnoc ovládne křik

slepých dětí,

které se budí do

bílých rán

.

a na ráně

je ten, kdo

neumí pořádně

roztočit zábavu

do těch správných otáček