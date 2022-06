Tomáš Přidal



Toho dne,

kdy mne opustil

můj vlastní stín,

se slunce zatáhlo

světu do nebeské dělohy.



Vítr se proměnil v led,

který řezal do tváří

nešťastné chodce,

a kočky začaly promlouvat

ve zpovědnicích o svých

touhách a snech.



Beze stínu a bez slova,

abych artikulací jazyka

neporušil rovnováhu

všech těch podivností,

jsem na sebe vzal

podobu žížaly

a zavrtal se pod zem.



V hlíně teď žiju, spím,

dýchám, a snad tu i umřu

jako připomínka lidství.



Svět už zdaleka není, co býval,

a v metamorfóze

žížalího těla se zdá být

tak obrovský a plný predátorů…



Svět po třetím rozpadu

znovu nezacelí rány,

které utržil…



…a lidé si za to mohou sami!



Proto jsem opustil své pravé já,

stejně jako když stín opustil

mne, když jsem byl člověkem,

a v žížalím těle teď

dožívám svůj delší život.



…v počtu svých článků…

