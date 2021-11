PRÁVO STVOŘENÍ



Tomáš Přidal



Roztříštila ticho na střepy z ranních mlh,



zašeptala větru, že miluje jeho foukavý balet,



stočila pohled do klubíčka ze stříbrné nitě hvězd,



a poté rozplakala Stvořitele, když mu pověděla,



že jeho dech jí barví tváře do oranžových růží,



které krade ze zahrady Stvoření jistý muž



beze tváře, ale s pošetilou láskou k ní…







Zahrnuje ji podivnými dary přírody,



posledně jí dal náhrdelník z ořechů,



aby mohla lépe louskat jeho slova,



která byla ukryta v darech,



ale když jí před dům postavil alej,



bála se tam chodit, protože slýchala



hlasy a viděla němé tváře,



které byly do stromů vyřezány…







Stvořitel si lámal hlavu s tím,



že muži zlomí vaz - zabije ho,



protože jemu nikdo nebude



lézt do jeho zahrady Stvoření…







Poté si ovšem uvědomil,



že ten muž nemá tvář,



a tak poprosil dívku,



aby promluvila muži do duše…







Když poté muž beze tváře



opět vyhledal dívku,



srazil jej Stvořitel na kolena



a v hříchu beztvářníka probodl



trnem z růže, která mu opět byla ukradena…







…protože to byla růže poslední…







kdo ví, o co by Stvořitel



mohl ještě přijít,



protože o dívku se dělit nechtěl…







…protože byl pyšný na svůj výtvor…







a kdo by se dělil o lásku,



která mu po právu patří,



v právu stvoření.







…tak jako matce patří dcera nebo syn…







neboť on byl pánem lidské hmoty,



a tak jako životy dával, tak i bral…