Tomáš Přidal



„Svůj osud držíš pevně

ve vlastních rukou

jenom ty sám…“



Z těchto slov

sálá teplo pravdy,

jako z oné Pochodně,

o které vyprávěla

řada zkazek a pověstí.



„Nic se nepodobá

tomu pocitu,

když ji uchopíš

pevně v dlani…“



Samozřejmě,

nejedna dětská knížka

znázorňovala Pochodeň,

ale v tomto životě,

ji nikdo v dlaních

skutečně neměl.



Před narozením Krista

naopak putovala

světem vládců

jako relikvie;

z rukou těch,

kteří byli

varováni

a zvědavost

byla silnější,

z těchto rukou kajícníků

tekla hříšná krev;

kdo na ni sáhl,

byť jediným prstem…



V příbězích dobro

zvítězí nad zlem,

ale kdo chce porazit

zlo, když je jím realita sama?



„Pochodeň uzdravovala dotekem…“



Pustil jsem ji z hlavy,

byla stejně nepoužitelná

jako já, když jsem se vracíval

z hospody nad ránem domů.



„…ale její krása a účel se dá posuzovat i jinak“.



Oplácela mi pohled;

v životě před

narozením Nazareta;

zachránila mi život,

když jsem tou pochodní

zažeh(na)l strach,

dokonale ho spálil.



Což bylo nekřesťanské,

kdyby to slovo tehdy

někdo vůbec znal,

ale já se nebál

své víry jít dál…



„…a i proti vůli bohů,

se držet nohama

pevně při zemi…“



…zkoušet nové věci

a nezakoušet strach.



Nikdo přece netouží brzy k Výšinám…



Tam, odkud není návratu k bytí,

a kde Moraniny kostnaté ruce

nalévají věčné víno Blouznění.



Kdy člověk pozná smrt…osobně?





Když jej chce opít životodárnou krví?!





Pochodeň je příliš krátká, na to,

aby znala otázky příliš dlouhé

existence života samotného;

ale v mnohých ohledech

jsou zde krátcí

i ti největší

odborníci…





Naše planeta je jen pouhý kamínek ve vesmíru,

a my jsme příliš malí - ale ne zase tolik,

protože láska mezi námi se vyrovná překlenutí

nekonečných tratí

absolutna.

Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Jistá forma experimentu

Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní V závojích touhy