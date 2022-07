Tomáš Přidal



Vlnkotáčení

Šumivzdech

Ošplouchnutí



Taneční kroky moře

Nevšední i krásné

Těžké pro dech



Lehké pro splynutí

S mořskou harmonií

Na dně světa hravoslziček



Svit do klidných zrcadel

Ukazuje slané zbraně

Hluboké nádechy



V zářezech vln

Skotačivých

Medúziných prstů



Zkamenělé pohyby vánku

Opírají své váhy

V rovnováze času



Přidejte na misku vah

Peříčko z mrtvé kůže

Největšího světadílu



Dostanete do druhé misky

Trochu blankytného živorodí

Zrodí se nový Krásný život



Započne vytékat cit

A krásné Stvoření

Dostane svůj Tvar



Mořskými tanci

Uctí Blankytného človíčka

Tak pěknou živou figurku



Na desce z tisíce otazníků

Otazníků vlnobití otázek

Kdo jsme a odkud jsme přišli?



Po moři, šeptají Lovci

Jsme Děti moře

Nese se v jejich odpovědi



Uloví si své Prvobytí

Stáhnou své luky

A naproti nim



Vystřelené šípy shoří

Do První formy

Shoří do dřeva a kamene



To ostatní

Lovci

Moře

A nekonečné umírání



Mizí pod hladinou

Jež ztratila odpustky

V rozhodujícím Déjà vu





Už jsme to prožili

Jednou? Dvakrát?

Odpověď (je) zakódovaná v čase

Nedělní chvilka poezie s Tomášem Přidalem a básní Hnát okamžik vlastní záhuby

Čas na poezii s Tomášem Přidalem a novou básní Tajemství kresby, která ožívá