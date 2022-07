Tomáš Přidal



Stébla pšeničných věží,

naklání se proti větru,

ve skřípotu těžkých mraků,

které do sebe nabalují

vrstvy z ozónosfér.



Zlomila se v půli,

jedna z pšeničných věžiček,

hlídal ji statečný mravenec;

teď bere nohy na ramena

a v této nezvyklé póze

odchází vstříc do temnot,

do mraveniště z popela.



Pole pšeničných věží

se jal kosit morovými stroji

nejeden zemědělský nepřítel,

Ječmínek nasadil vojska

a rozhodl se sklidit

obilné království.



Zlatým mořem klasů

pádlují pirátské lodě zemědělců

s překříženými kosami a srpy;

jejich vláda se odvolává na stínání.



Setnutá stébla pšeničných věží

pláčí zrnka, z kterých již

další život nevzklíčí…



…což je skličující pro ty,

jenž v obilné hierarchii

vládli dlouhé věky…



Konec zlý?



Jak pro koho.

