Tomáš Přidal



Duhové kapsy

v barvách podzimu,

jsou plné kávového světla,

jež se roztéká na obzoru

do lesních trychtýřů.



Nakupené listí

v hravých barvách,

zvedá se jako hradba,

kterou procházejí

poutníci z Hájů.



Za vybledlý svit hvězd

může Ruka Stvořitele,

chtěl nechat kouzlem zmizet

přihlížející hvězdicové sesterstvo,

kvůli hříchu s dívčí bytostí.



Dívka mu ovšem dala kopačky,

třikrát tedy kopl do Měsíce,

až se rozhoupal a spadl do Moře,

přičemž na jeho dně teď svítá Naděje

jiným vztahům s hříšnými slovy.



Stvořitel si proto vymodeloval

z ostrovního bláta společnici,

po jaké vždy toužil.



Její společnost mu však překazil déšť,

který rozpustil jejich přátelství.





Pravdou tedy pořád zůstává,

že nic netrvá věčně;

budiž smrt toho důkazem…

