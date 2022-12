Ne/W/ Communication

Tomáš Přidal

Pokládat otázku

na vyvážení

komunikace,

pokládat v ní

Velká písmena

za ta malá…



*/Č/í/S/t/*

*/S/l/Ö/v/A/*

*/J/a/K/ö/*

*/V/ý/Z/n/A/m/Y/*



…vzkazy budoucnosti,

které budou číst Ne/W/lidé,

vyspělé frakce člověka budoucí mluvy,

jenž dokáží během hovoru

převést všechny ty pomlky, hvězdičky,

střížky, přehlásky a jiná komunikační znaménka

do dialogu, aniž by zírali a namáhali oči

ve snaze včíst se vám do paměti…



…Vy lámete vrásky

porozumět jedinému slovu,

neboť Ne/W/lidé

zase neporozumějí Vám.



Což dělá vyváženou NeKomunikaci,

komunikací o Ničem.



A tomu se říká Nerozumění.

