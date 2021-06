Pleteš si mě s jinou dívkou,

jsme k sobě spleteny

jako siamská dvojčata,

byly jsme spleteny dlouhými copy.

Nemůžeme se dát jedním směrem,

protože každá se ubírá jiným,

když jedna jde, druhá ji musí následovat,

musí jít v jejich šlépějích.

Každá z nás má kluka,

ale to, co se nás opravdu dotýká,

je to, že nemáme soukromí,

každá sama pro sebe.

Křičíme, že se nechceme rozplést,

protože copy jsou naší pýchou,

každopádně, když jedna nemá peníze

druhá na to doplatí.

A jakmile jedna pomůže druhé,

uvědomíme si, že nás spojuje

opravdové přátelství,

copy se nazývající.....

…prostě k sobě patříme…

Jediné co nás může rozdělit

jsou šikovné nůžky.

Tomáš Přidal