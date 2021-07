Upil jsi z vínově rudé,

krve svých bratrů;

Ty, vlastní anonymitou

a nevlastními rty

jakoby mimoděk.

Mešita se Ti rozpadla v hlase,

jen, co jsi ji jemně vyslovil,

nedokázala ustát akustický tvar;

bludná to veličina!

Zcela vážně

se polovina dobré myšlenky

stala lacinou pravdou;

obscénní štětkou mluvy,

vykřikující táhlými povzdechy.

Pořádně jí to natři;

roztahuje se už i v umění

a nemá morální zásady

slušné a obstojné faktografie.

Jak si dnešní společnost stojí (?)

když věčně polehává (!)

Jakoby mimoděk

svět stává se trychtýřem

do kterého naléváme životodárnou krev

a z něj dál, skrz síto,

zachytává se onen dobrý a zlý úmysl.

Je dobré vědět,

Co je & Co není,

a přestože se to

(na jednom řádku)

zdá být v koexistenci

logicky se

míjí v čase…

Tomáš Přidal